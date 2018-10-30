Dele Alli, Tottenham ile nikah tazeledi
İngiltere ekiplerinde Tottenham, orta sahada forma giyen Dele Alli'nin sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığını açıkladı.30 Ekim 2018 Salı 18:36
Premier Lig ekibi Tottenham, Dele Alli'nin sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki İngiliz milli futbolcunun kontratı, 2023-2024 sezonu sonuna kadar yenilendi.
Milton Keynes Dons altyapısından yetişen Alli, 2015'in Şubat ayında 6,6 milyon euroya transfer olduğu Tottenham'da 153 maça çıktı ve 48 gol, 41 asist üretti.
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