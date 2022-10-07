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Spor Dele Alli ocakta gidiyor! İşte yeni takımı
Spor

Dele Alli ocakta gidiyor! İşte yeni takımı

Tottenham'da tutunamayan ve Lampard'ın göreve gelmesiyle yeni bir başlangıç için Everton'a giden Dele Alli, orada da form grafiğini yükseltemeyince Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu. Alli'nin ocakta Beşiktaş'tan ayrılacağı ve Fiorentina'ya transfer olacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 08:47:00 -
Dele Alli ocakta gidiyor! İşte yeni takımı

İngiliz basını, Dele Alli'nin ocak ayında Beşiktaş'tan ayrılıp, sezonu İtalya'da tamamlama ihtimali bulunduğunu söyledi. Alli'nin yeteneklerine ihanet ettiği de vurgulandı.

Football Insider kaynaklı haberde; Alli'nin Beşiktaş'ta sezonun sonunu getiremeden ayrılma ihtimalinden söz edildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Dele Alli, Serie A'ya ocak ayında transferi yapabilir. Yurt dışından gelen söylentilere göre; Beşiktaş oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Everton'a dönmesi de mümkün değil. Türkiye'de, Beşiktaş'la çok kısa bir deneyim yaşadıktan sonra Serie A'ya gitmesi muhtemel. Çünkü Everton da onu geri almak istemiyor. Haliyle Beşiktaş'la kiralık sözleşmesi zamanından erken feshedilebilir. Zaman kaybetmeyen Everton, böyle bir durumda onu Serie A'ya verecek. Fiorentina yeni adresi olabilir. Kalitesini artırıp, tecrübesini pekiştirmek için böyle bir yol denenecek."

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