Dekar’dan ödeme korumalı finans modeli

Akit Ekonomi

İstanbul Bahçeşehir ve Beylikdüzü’nde geliştirdiği bahçeli ev konseptiyle gayrimenkul sektöründe doğa dostu projelerin adresi olan Dekar Yapı, ulaşılabilir fiyatlarla sahip olunacak yeni projesini Çekmeköy Ömerli’de satışa sundu.

Dekar Kıyıbahçe adıyla lanse edilen ve 500 milyon liralık yatırımla hayat bulacak olan projenin 244 adet konuttan oluştuğunu dile getiren Dekar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu, metrekaresi 7 bin 700 liradan başlayan avantajlı lansman satış dönemini başlattıklarını söyledi. Yeni projelerinde 7 bin 500 metrekare büyüklüğünde 10 adet organik gölet bulunduğunu dile getiren Kuzu, “Her evin kendine ait bir bahçesi ve gölete kıyısı var. Ayrıca arazideki 200 adet yetişmiş ağacı koruyarak projemizi geliştirdik” diye konuştu. Kuzu, projeye özel geliştirdikleri “Ödeme Korumalı Finans Modeli” ile de sektöre örnek teşkil edecek uygulama başlattıklarını dile getirdi.

Alıcılara güvence

Tüketici Kanunu’na göre, konut satışlarında müşteriye teminat verilmesi gerektiğini hatırlatan Kuzu, “Ödeme Korumalı Finans Modeli” konusunda şu bilgileri verdi: ‘’Güncel olarak genelde verilen teminat sadece konut kredisi kullananlara finans kurumlarının verdiği teminatla sınırlı. Biz de sektörde yaşanan bu sıkıntıya bir çözüm getirmek amacıyla ‘Ödeme Korumalı Finans Modeli’ni geliştirerek ilk uygulamasını Dekar Kıyıbahçe’de yapmaya başlıyoruz. Her türlü ekonomik olumsuzluklarda bile belirlenen teslim programına uygun olarak ilerlemesinin garantisi olacak. Bu işleyiş müşteri için de bir güven hissi doğuracak ve müşterimiz parasının yalnızca proje için kullanılacağından emin olacak. Böylece müşterilerin ev alırken yaptığı tüm ödemeleri garanti altına alan yepyeni bir sistemi Türkiye’ye getirmiş oluyoruz.”

Ömerli’nin göletli ve bahçeli evleri satışa sunuldu

Yüzde 20 lansman avantajı

2+1, 3+1 ve 4+1 tipi daire seçeneklerinin her birinde 40 m² ile 200 m² arasında değişen bahçelerin yer aldığını anlatan Kuzu, projenin ilk etap teslimlerinin Nisan 2020’de, tamamının ise Mart 2021’de yapılacağını ve lansmana özel peşin alımlarda yüzde 20 indirim uygulanacağını açıkladı.