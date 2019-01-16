Dekan paylaştı! Üniversite gündemine oturdu

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ayhan, öğrencilerinin sınav kâğıtları ile ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar üniversitede günün konusu oldu.

Ayhan, yazılı sınav kâğıdının birinci sayfasını tamamlayıp sayfa sonuna, “Hocam bu soru için size zahmet arka sayfaya döner misiniz? Döndüğünüz için teşekkürler” yazan öğrencisinin kâğıdını resmi Facebook hesabından, “Sınav kâğıdının ön ve arka yüzü; halkla ilişkiler öğrencisi olmak böyle bir şey, sen dolu dolu sınav kâğıdı ver ben takla bile atarım. Zahmet ne demek” yorumuyla paylaştı.

"Dersi 4. Kez alıyorum"

Başka bir öğrencisinin final sınavında yazılı kâğıdına yazdığı, “Hocam bu dersi 4. kez alıyorum Vizem 90 ilk defa geçmeye bu kadar yakınım geçersemde inşallah mezun olacağım insafınıza ve kanaatiniz ihtiyacım var lütfen yardımcı olursanız, bi garibe sevap işlemiş olursunuz. 45 puan yeterli saygılar…” notu da paylaşan Ayhan, şu yorumu yaptı:

"Umutları yeşersin"

“Başka bir öğrencimin finali, gecenin de finali oldu, kâğıdı şöyle böyle 45 ediyordu, ‘de’ ekini ayrı yazmadığı, ‘bir’ yerine ‘bi’ yazdığı için bütünlemeye gelse mi diye düşündüm bir an, sonra kendimle cedelleştikten sonra ve dört yılda dersimi geçmeye bu kadar yaklaşmışken umutlar yeşermeye devam etsin diye 45 verdim ve o mezun olmaya doğru hamle yaptı sanırım.”