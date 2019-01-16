0553 313 94 23

Dekan paylaştı! Üniversite gündemine oturdu

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ayhan, yaptığı final sınavının kağıtlarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Ayhan'ın bu paylaşımı üniversitenin gündemine oturdu.

16 Ocak 2019 Çarşamba 18:57
Dekan paylaştı! Üniversite gündemine oturdu

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ayhan, öğrencilerinin sınav kâğıtları ile ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar üniversitede günün konusu oldu.

Ayhan, yazılı sınav kâğıdının birinci sayfasını tamamlayıp sayfa sonuna, “Hocam bu soru için size zahmet arka sayfaya döner misiniz? Döndüğünüz için teşekkürler” yazan öğrencisinin kâğıdını resmi Facebook hesabından, “Sınav kâğıdının ön ve arka yüzü; halkla ilişkiler öğrencisi olmak böyle bir şey, sen dolu dolu sınav kâğıdı ver ben takla bile atarım. Zahmet ne demek” yorumuyla paylaştı.

"Dersi 4. Kez alıyorum"

Başka bir öğrencisinin final sınavında yazılı kâğıdına yazdığı, “Hocam bu dersi 4. kez alıyorum Vizem 90 ilk defa geçmeye bu kadar yakınım geçersemde inşallah mezun olacağım insafınıza ve kanaatiniz ihtiyacım var lütfen yardımcı olursanız, bi garibe sevap işlemiş olursunuz. 45 puan yeterli saygılar…” notu da paylaşan Ayhan, şu yorumu yaptı:

"Umutları yeşersin"

“Başka bir öğrencimin finali, gecenin de finali oldu, kâğıdı şöyle böyle 45 ediyordu, ‘de’ ekini ayrı yazmadığı, ‘bir’ yerine ‘bi’ yazdığı için bütünlemeye gelse mi diye düşündüm bir an, sonra kendimle cedelleştikten sonra ve dört yılda dersimi geçmeye bu kadar yaklaşmışken umutlar yeşermeye devam etsin diye 45 verdim ve o mezun olmaya doğru hamle yaptı sanırım.”

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 18:57
  1. Akdeniz Üniversitesi
  2. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ayhan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan konuşuyor...Canlı
    1. Erdoğan konuşuyor...Canlı
    2. Otelin ikinci katından atladı, itfaiye..
    3. Safranbolu'da yangın çıkan ahşap ev,..
    4. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    5. Eski HSYK 1. Daire Başkanı Okur, hakim..
    6. "Türkiye-Irak İlişkileri ve Gelişim..
    7. Eyvah Eyvah 3 nerede çekildi? Eyvah..
    8. Denizli'de doğal gaz zehirlenmesi!..
    9. Türkiye, müteahhitten 1,5 milyon..
    10. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    11. TBMM, çalışmalarına 2 hafta ara verecek
    12. 93 seçmenli köye 6 muhtar adayı
    13. MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme..
    14. Dekan paylaştı! Üniversite gündemine..
    15. Karda mahsur kalan bekçi 22 saat sonra..
    16. Denizli'de doğal gaz zehirlenmesi
    17. Isparta'da uyuşturucu operasyonu
    18. Sarıyer'de cip ambulansa çarptı: 2..
    19. Aracın camını kırıp 90 bin lira çaldılar
    20. Alman İçişleri Bakanlığından DİTİB..
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?