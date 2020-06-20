DEİK’ten Türk işadamlarına fırsat

Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Ticaret Odasının da içinde yer aldığı, Türk özel sektörünü buluşturan büyük bir iş platformu olan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Balkanlarda Kuzey Makedonya’da iş ve yatırım fırsatları toplantısı 26 Haziran günü Dr. Bilal Kara moderatörlüğünde DEİK Konferans salonunda gerçekleşecek. Kuzey Makedonya Dış Yatırımlar Bakanı Dr. Elvin Hasan’ın konuk alarak katılacağı programda DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye Üsküp Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Oğuzhan Berber, Halk Bankası İcra Kurul Başkanı Dr. Bilal Sucubaşı da yer alacak.

1985’ten günümüze iş konseyini, Türkiye ekonomisinin dinamiklerini güçlendirmek ve Türkiye’nin gücünü dünyaya taşımak için çalışmalarını aralıksız sürdüren DEİK bünyesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, sanayi ve işadamlarını, birleşmiş markaları ve yatırımcıları barındırdığı gibi çeşitli iş imkânları ve fırsatları sunuyor.