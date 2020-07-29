DEİK/TAİK’ten “Kovid-19 sonrası Türkiye-ABD Ekonomik İlişkileri" konulu çalışma

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, “Türkiye’nin yeni hedefi ABD ile Serbest Ticaret Anlaşması olmalı.” dedi.

DEİK Başkanı Nail Olpak ve Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ'ın katılımıyla TAİK tarafından hazırlanan "Kovid-19 sonrası Türkiye-ABD Ekonomik İlişkileri" konulu çalışmanın ilk bölümüne ilişkin basın toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK olarak standardın dışında, Türk iş dünyasına yol haritası çizecek araştırmalara, ülke ve bölge bazlı vizyoner ve stratejik raporlara imza attıklarını belirtti.

Geçen yıl Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi, Brexit sürecinin Türkiye’ye etkisi, Türkiye’den yurt dışına yapılan yatırımlara ilişkin stratejik çalışmalar yaptıklarını ifade eden Olpak, dış ticaretin yüzde 50’sini, Türkiye’deki yabancı sermaye yatırımlarının büyük kısmını oluşturan Avrupa Birliği ile olan ilişkilerin çok önemli olduğunu vurguladı.

Olpak, DEİK olarak 3 ana bölgeyi öncelikli olarak aldıklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“DEİK’in pandemi sonrası yol haritasında, şu anda içinde bulunduğumuz yeni süreçle birlikte, 3 stratejik bölge olan Amerika, Avrupa-AB ve Asya Pasifik coğrafyaları bulunuyor. Amacımız bu önemli bölgelerdeki ticaretimize yön vermek. ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz bulunurken, ABD’li Senatör Lindsey Graham ile yaptığımız webinarımızda, Graham, 'Bir adım ötesini, Serbest Ticaret Anlaşması’ndan (STA) konuşalım' dedi. 3 ayrı bölgede 3 ayrı gruba görevler verdik. Türkiye’nin yeni hedefi ABD ile Serbest Ticaret Anlaşması olmalı. DEİK’in görevi bu bazdaki çalışmaların üzerine gitmektir.”

Kovid-19 sürecinde iş yapma şekillerinin değiştiğini gördüklerini belirten Olpak, “Finansmanın şekli de değişiyor. Dünya ekonomisine baktığımızda, merkez bankaları bugün özel sektör yatırımlarına finansman desteği kararı aldıklarına tanık oluyoruz. Bu küresel ekonomi ve ticaret dünyası için çok önemli bir değişim.” dedi.





- “Glokalleşme, Kovid-19 ile başka boyuta doğru gidiyor”





Olpak, “glokalleşme”nin Amerika rüzgarıyla başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Glokalleşme, Kovid-19 ile başka boyuta doğru gidiyor. Bugüne kadar ölçek ekonomisinden söz ederken, artık büyük ölçekli ekonomiler için dahi tek kaynağa bağlı olmanın yeterli olmadığı ve hatta tedarik zinciri için büyük riskler taşıdığı yeni bir dönemdeyiz. Elbette artık lojistiğin de tanımı değişti. Lojistik, bugüne kadar sadece uzaklık ve yakınlık kavramları ile açıklanırken, satın almak istediğiniz ürünler yakınımızda olsa dahi eğer olağanüstü durumlarda ulaşılabilir değil ise işlevini yitiriyor.”

Dünya ekonomisi ve dış ticarette her açıdan büyük değişimlerin yaşandığı, dönüşümlere hazır olunması gereken bir süreçten geçildiğini aktaran Olpak, DEİK olarak gelecek dönemde, ana eksenlerinde yer alan ülke ve bölge bazlı stratejik raporların öncelikleri olacağını söyledi.





- "Yarı yarıya ortaklığa hazırız"





Bir gazetecinin siyasi ilişkilerin ticarete etkisine yönelik soru üzerine Olpak, ilişkilerde siyasi yakınlaşma ve uzaklaşmanın olabileceğini belirterek, “Biz kendi işimize bakıp eksik bıraktığımız yerleri tamamlamaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

Türkiye’nin Amerika ile birlikte Afrika’da stratejik iş birliği çerçevesinde ortak iş yapıp yapmayacağına ilişkin soru üzerine Nail Olpak, şu yanıtı verdi:

“Daha önce Fransa, Almanya, Japonya ve Macaristan’ın Afrika konusunda bizden talepleri vardı. Onların yaklaşımında şu var; 'Türkiye’nin Afrika’daki algısı çok iyi, ortaya koyduğu projeler, hızları güzel.' Biz 'buralar da çok iyiyiz siz de parayı ortaya koyun yapalım' diyoruz. Salgın süreci birçok konuyu beklemeye aldı. Amerika, Çin ile böyle bir süreci yaşarken, benim açımdan bakıldığında, finans desteği verebilecek ve bizi taşeron olarak kullanmayacak projenin yarı yarıya ortaklığına hazır olduğumuzu herkes biliyor.”