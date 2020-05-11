  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

DEİK'in Kovid-19 salgınıyla ilgili etkinliği Türksat aracılığıyla izleyiciyle buluşacak

Yeniakit Publisher
2020-05-11 18:53:50 -
DEİK'in Kovid-19 salgınıyla ilgili etkinliği Türksat aracılığıyla izleyiciyle buluşacak

ANKARA (AA) - Türksat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından gerçekleştirilecek "Multilateral Response to Covid-19 Crisis: Turkey-Africa Partnership" etkinliğini izleyiciyle buluşturacak.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, DEİK tarafından yarın gerçekleştirilecek söz konusu webinar etkinliği, Türksat desteğiyle yayımlanacak.

Etkinliğe, Türk şirketleri, Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, bankalar, sivil toplum kuruluşları, odalar, sektörel dernekler, yatırımcı ve üreticiler, Türk diasporası, Afrika diplomatik misyonları ve Türkiye Büyükelçileri'nin katılımı bekleniyor.

Etkinlik, Türksat 4A haberleşme uydusunun Afrika kapsama alanı üzerinden "Business Diplomacy TV" adlı kanal aracılığıyla Sahra Altı Afrika ile Doğu Afrika'dan da takip edilebilecek.

Webinar etkinliği, Türkiye'den, "https://www.deik.org.tr/Webinar/Multilateral-Response-to-COVID19/Default.html" internet adresi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı