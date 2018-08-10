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DEİK Başkanı Olpak: Merakla bekliyoruz

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 'Yeni Ekonomi Yaklaşımı'nın iş dünyasına güven verdiğini belirterek, "Eylül'de açıklanması öngörülen Orta Vadeli Plan’ı da merakla bekliyoruz"ifadesini kullandı.

10 Ağustos 2018 Cuma 19:49
DEİK Başkanı Olpak: Merakla bekliyoruz

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Yeni Ekonomi Yaklaşımı" nın iş dünyasına güven verdiğini belirtti.

Olpak, yaptığı yazılı açıklamada, Yeni Ekonomi Yaklaşımı'nın iş dünyasının geleceğe güvenle bakmasını sağlayan önemli bir adım olduğunu belirterek, "İlk olarak Merkez Bankası’nın bağımsızlığı, mali disiplin, enflasyonla mücadele, cari açığın düşürülmesi ve güven ortamının iyileştirilmesine yapılan ısrarlı vurgunun, istikrarı güçlendirmek adına çok önemli olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan yol haritası olarak çok katmanlı ve bütüncül bir yaklaşım sunulduğunun altını çizen Olpak, "Stratejik büyüme alanlarının belirlenip beşeri sermayenin güçlendirilmesi, sermaye piyasalarının derinleşmesi, katma değerli üretimin teşviki ve insani gelişmişlik düzeyinin artırılması gibi hedefler, Türkiye’yi bir üst lige taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

'ORTA VADELİ PLANI MERAKLA BEKLİYORUZ'

Bu yeni yaklaşımla ekonominin tüm paydaşlarının politika üretim süreçlerine interaktif katılımının arzulanmasının politikaların hızla hayata geçirileceğinin de işareti olduğunu dile getiren Olpak, şunları kaydetti:

"Bu yol haritasının nasıl uygulanacağına ilişkin detayları belirleyecek ve eylülde açıklanması öngörülen Orta Vadeli Plan’ı da merakla bekliyoruz. Özellikle bugün itibarıyla döviz tarafındaki negatif gelişmelere baktığımızda zor bir dönemden geçtiğimizin farkındayız. Durumun zorluğuna rağmen, metanetimizin bozulmaması gerektiğine inanıyorum. Ekonomi yönetimimizin bu konuda da atacağı adımları olduğuna inanıyorum. İş dünyası olarak bu zor dönemde üzerimize düşen tüm görev ve sorumluluğu almaya hazırız. Bu yeni ekonomik yaklaşımla birlikte ortaya konan güçlü yol haritasının ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz."

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 19:49
  1. DEİK Başkanı Nail Olpak
  2. yeni ekonomi yaklaşımı
  3. Berat Albayrak

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