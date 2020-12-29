DEİK Başkanı Olpak : Birleşik Krallık'la yapılan anlaşmayı, iş dünyası olarak memnuniyetle karşılıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması hakkında "Birleşik Krallık’ın AB’den anlaşmalı ayrılmasının ardından bu anlaşma, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi için de bir zemin oluşturur diye bekliyoruz. Anlaşmayı, iş dünyası olarak büyük memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

DEİK'ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Olpak, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ile ilgili bir değerlendirme yaptı.



Türkiye ile Birleşik Krallık'ın Serbest Ticaret Anlaşması imzalayarak çok önemli bir adım attığını belirten Olpak, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Birleşik Krallık, Serbest Ticaret Anlaşması imzalayarak çok önemli bir adım attı. Birleşik Krallık, AB ile varılan Gümrük Birliği Anlaşması’nın hemen ardından ilk ikili anlaşmasını Türkiye ile gerçekleştirdi, bu da çok önemli. Her iki taraf da anlaşma metni üzerinde 2017 yılından bu zamana çalışarak uzlaşmaya varmışlardı. Sürecin bugüne kadar gelmesinde emeği geçen herkese ve gecikme olmadan tam zamanında bu anlaşmanın imzalayan Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’a teşekkür ederiz.



Biz de DEİK olarak, bu sürecin iş dünyası perspektifiyle bir parçası olduk. Birleşik Krallık’ın AB’den anlaşmalı ayrılmasının ardından bu anlaşma, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi için de bir zemin oluşturur diye bekliyoruz. Anlaşmayı, iş dünyası olarak büyük memnuniyetle karşılıyoruz."

Birleşik Krallık'ın Türkiye'nin ticaretindeki önemine değinen Olpak, "Birleşik Krallık, en büyük üçüncü ticaret ortağımız, düzenli olarak dış ticaret fazlası verdiğimiz ve ülkemizdeki en önemli yatırımcı ülkelerden biri konumunda. Tarımın dahil edildiği anlaşmanın, öncelikle Brexit sonrası ticari ilişkilerimizi korumamız ve sonrasında da ticaret hacmimizi önümüzdeki yıllarda arttırmamız yolunda zemin oluşturacağına inanıyoruz.



Ayrıca, ikili ilişkilerimizin derinleştirilip güçlendirilerek önümüzdeki dönemde, hizmetleri de kapsayan daha kapsamlı bir anlaşmayla daha güçlü bir iş birliği modeli geliştirilebileceğini umuyoruz. Başta destekleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan olmak üzere emeği geçen tüm Türk ve İngiliz yetkililerine iş dünyası adına teşekkür ediyor ve hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.