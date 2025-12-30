  • İSTANBUL
IHA Giriş Tarihi:
Dehşetin görüntüleri çıktı: Tırdan yük indiriyordu, yıldırım çarptı!

Hatay'ın Arsuz ilçesinde tır dorsesinden yük indirirken yıldırımın isabet ettiği şahıs ağır yaralandı. Dehşet anı güvenlik kamerasınca an be an kaydedildi.

27 Aralık'ta Arsuz'a bağlı Karaağaç Mahallesi'nde inşaat malzemeleri satan bir iş yerinde çalışan Suriye uyruklu M.A., tır dorsesinden yük indirdiği sırada yıldırımın isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı işçi, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A.'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan yıldırımın düştüğü anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

