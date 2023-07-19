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Gündem Dehşete düşüren uyarı: Öldürme derecesinde, kontrolden çıktı
Gündem

Dehşete düşüren uyarı: Öldürme derecesinde, kontrolden çıktı

Yeniakit Publisher
2023-07-19 13:02:00 -
Dehşete düşüren uyarı: Öldürme derecesinde, kontrolden çıktı

Reading Üniversitesi’nden Prof. Hannah Cloke, dünya genelinde artan hava sıcaklıklarıyla nedeniyle bir açıklama yaparak “İşlerin kontrolden çıktığı duygusu var. Bu sıcak hava dalgaları ölümcül” dedi.

Güney Avrupa’nın geniş kesimleri rekor sıcaklıklardan etkilenmeye devam ederken, kıta genelindeki orman yangınları sürüyor.

Sicilya’da sıcaklıklar 46,3 dereceyi görürken, Yunanistan ve İsviçre Alplerinde itfaiye ekipleri alevlerle mücadele ediyor.

Bilim insanları iklim değişikliğinin sıcak hava dalgalarını daha uzun süreli, daha yoğun ve daha sık bir hale getirdiğini söylüyor.

Dünya genelinde de milyonlarca kişi aşırı hava olaylarıyla karşı karşıya. ABD ve Çin’de sıcak havayla mücadele edilirken, Doğu Asya’da yoğun yağış görülüyor.

Tüm zamanların en sıcağı

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) sıcak hava dalgalarının önümüzdeki yıllarda daha yoğun olacağını söylüyor. Kuruluş, aşırı hava olaylarının da iklim değişikliğiyle mücadelede daha çok şey yapılması gereğinin altını çizdiğini vurguluyor.
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İtalya, İspanya, Yunanistan ve Balkanların bazı kesimlerinde, yoğun sıcaklık nedeniyle yaşanabilecek sağlık riskleri için konulan kırmızı alarm devam ediyor.

Kuzeybatı İspanya’daki Figueres’te 45,3, Sardinya Adası’ndaki Bauladu’da 44,5, Sicilya’daki Litaca’da ise 46,3 derece sıcaklık ölçüldü.

Avrupa’daki sıcaklık rekoru Ağustos 2021’de Sicilya’daki Palermo bölgesinde 48,8 derece olarak ölçülmüştü.

Aşırı sıcak hava, aralarında Çin ve ABD’nin de bulunduğu dünyanın diğer kesimlerini de etkisi altına aldı.

ABD’nin güneybatı eyaletlerinde yaşayan 80 milyondan fazla kişiye sıcaklık uyarısı yapıldı.

California’daki Ölüm Vadisi’nde Pazar günü 52 derecelik sıcaklık görülürken, Arizona eyaletinin başkenti Phoenix’te 18 gündür 43 derece sıcaklık görülüyor.

İngiltere Metoroloji Ofisine göre Çin’de Pazar günü 52,2 dereceyle tüm zamanların en sıcak havası rekoru kırıldı. Ancak rekor henüz teyit edilmedi.

Kontrolden çıktı

Reading Üniversitesi’nden Prof. Hannah Cloke “İşlerin kontrolden çıktığı duygusu var. Neler yaşandığını tam olarak anlamak için çok çalışmamız gerekiyor. Bu sıcak hava dalgaları korkutucu. Bunun gerçekten ölümcül olacağını biliyoruz” dedi.

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