  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'den İsrail kepazeliği

Emekli albay Milli roket AKYA'nın şok eden özelliğini açıkladı! Eğer hedefi vuramazsa bakın ne yapıyor

Siyonist, organ kaçakçılığından yargılanmalı

Alevi Vakıfları Federasyonu’ndan duyuru: Şehit askerler için 82 cemevi adına açıklama yaptı

Hadi yapın da görelim! Eğitime laf atan TÜSİAD’a asgari ücret çağrısı

O ülke, gemiyi ortadan ikiye ayıran Milli Torpido AKYA'yı Türkiye'den istedi! Ankara reddetti

12 Mehmetçik şehit düşmüştü! MSB ilk kez açıkladı: SİHA'lar bile havalanamıyordu, tabur komutanı yaralı şekilde...

Fatih Erbakan'dan belirlenen asgari ücrete sitem: 31 Mart öncesi bunu yapın

Alternatif piyasa araçlarına yönelim var! 2024 yılında yatırımcının önüne bunlar çıkacak

Ajanslar "son dakika" koduyla duyurdu! Yolcu uçağı nehre indi
Dünya Dehşete düşüren olay! Uçağın iniş takımında kaçak yolcu bulundu
Dünya

Dehşete düşüren olay! Uçağın iniş takımında kaçak yolcu bulundu

Yeniakit Publisher
2023-12-28 20:40:00 - 2023-12-28 20:47:51
Dehşete düşüren olay! Uçağın iniş takımında kaçak yolcu bulundu

Fransa’nın başkenti Paris’teki Orly Havaalanı’nda bir uçağın iniş takımında kaçak yolcu bulundu. Kaçak yolcunun sağlık durumunun kritik olduğu açıklandı.

Fransa’nın başkenti Paris’teki Orly Havaalanı’nda Cezayir-Fransa seferini yapan Air Algeria’ya ait yolcu uçağının iniş takımında kaçak yolcu bulundu. Yetkililer, kaçak yolcunun sağlık durumunun kritik olduğunu ve havaalanı yakınındaki bir hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

Uçuş iki buçuk saat sürdü

Yetkililer, uçağın Cezayir'in batısındaki Oran kentinden kalkış yaptığını belirterek, uçuşun iki buçuk saat sürdüğünü aktardı.
Kaçak yolcular, uçakların iniş takımlarındaki sıcaklığın uçuş sırasında eksi 50 ila eksi 60 dereceye kadar düşmesi nedeniyle soğuktan ya da yüksek irtifa nedeniyle oksijen yetmezliğinden hayatlarını kaybedebiliyor.

10 saatlik uçuştan sağ kurtulmuştu

2015 yılında Güney Afrika'nın Johannesburg kentinden İngiltere’nin başkenti Londra seferini yapan British Airways’a ait yolcu uçağına giren kaçak yolcunun cansız bedeni başkentin güneybatısındaki Richmond'daki bir dükkanın üzerine düşmüştü, ikinci bir kaçak yolcu ise 10 saatlik uçuştan sağ kurtulmuştu.

2019 yılında ise kaçak yolcu olduğundan şüphelenilen bir kişinin cesedi Londra'nın güneybatısında bir evin bahçesine düşmüştü. Olay sırasında ev sahibinin bahçede güneşlendiği ifade edilmiş, ev sahibinin olaydan yara almadığı aktarılmıştı.

Bayrampaşa’da kaçak yolcu taşıyan şoföre 6 bin 141 TL ceza
Bayrampaşa’da kaçak yolcu taşıyan şoföre 6 bin 141 TL ceza

Aktüel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bayrampaşa’da kaçak yolcu taşıyan şoföre 6 bin 141 TL ceza

Uçağın iniş takımına tutunarak metrelerce yükseklikten düşenlerin kimliği belli oldu
Uçağın iniş takımına tutunarak metrelerce yükseklikten düşenlerin kimliği belli oldu

Gündem

Uçağın iniş takımına tutunarak metrelerce yükseklikten düşenlerin kimliği belli oldu

Panik dolu anlar! Uçağın kalkış sırasında iniş takımı koptu
Panik dolu anlar! Uçağın kalkış sırasında iniş takımı koptu

Dünya

Panik dolu anlar! Uçağın kalkış sırasında iniş takımı koptu

Fransa'da kaçakçılık şüphesiyle uçuşu engellenmişti! Uçak Hindistan'a indi
Fransa'da kaçakçılık şüphesiyle uçuşu engellenmişti! Uçak Hindistan'a indi

Dünya

Fransa'da kaçakçılık şüphesiyle uçuşu engellenmişti! Uçak Hindistan'a indi

Ev sahipleri gözaltına alındı: Kaçak göçmenlere evini kiralayanlara ağır ceza
Ev sahipleri gözaltına alındı: Kaçak göçmenlere evini kiralayanlara ağır ceza

Gündem

Ev sahipleri gözaltına alındı: Kaçak göçmenlere evini kiralayanlara ağır ceza

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23