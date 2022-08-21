Dehşete düşüren kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
İstanbul Şişli'de motosikletli bir kurye, otomobilin çarpması sonucu kaldırıma savrularak hayatını kaybetti.
Motosikletli bir kuryenin hayatını kaybettiği trafik kazası görenleri dehşete düşürdü.
Kaza, sabaha karşı 05:00 sıralarında Şişli Teşvikiye Rumeli Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil, seyir halindeyken yan yoldan çıkan Rıdvan Kocatepe idaresindeki motorlu kuryeye hızla çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybetti
Çarpmanın etkisiyle motosikletli kurye yola savruldu. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede motosikletli kuryenin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.