Dehşete düşüren görüntü! Öldürüp bacağından köprüye astılar
Bayburt'ta Trabzon yolunda ilerleyen sürücüler dehşete düşüren bir görüntü ile karşılaştı. Silahla vurulmuş bir kurt köprü korkuluklarına iple bacağından asılı duruyordu. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Jandarma, vahşeti gerçekleştirenleri yakalamak için soruşturma başlattı.07 Ekim 2019 Pazartesi 14:36
Bayburt- Trabzon yolundan geçen sürücüler, iple ayağından köprü korkuluklarına asılı kurt ölüsü gördü. Durdurdukları araçlarından inen sürücüler, ipi keserek, hayvanın cansız bedenini yere indirdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından soruşturma başlatıldı.
Çimdemlik köyünün muhtarı Ömer Erkovan, üzgün olduklarını belirterek, "Olay araştırılıyor; ama ne olursa olsun, böyle hadiseyi hiçbir vicdan asla kabul etmez. Kim ya da kimler olduğu araştırılıyor. Hayvanların şiddete maruz kalmasına her zaman tepkiliyiz" dedi.
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