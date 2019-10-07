Dehşete düşüren görüntü! Öldürüp bacağından köprüye astılar

Bayburt- Trabzon yolundan geçen sürücüler, iple ayağından köprü korkuluklarına asılı kurt ölüsü gördü. Durdurdukları araçlarından inen sürücüler, ipi keserek, hayvanın cansız bedenini yere indirdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından soruşturma başlatıldı.

Çimdemlik köyünün muhtarı Ömer Erkovan, üzgün olduklarını belirterek, "Olay araştırılıyor; ama ne olursa olsun, böyle hadiseyi hiçbir vicdan asla kabul etmez. Kim ya da kimler olduğu araştırılıyor. Hayvanların şiddete maruz kalmasına her zaman tepkiliyiz" dedi.