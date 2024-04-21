Dehşete düşüren anlar! İsrail'in hava saldırı anbean böyle kaydedildi
Gazze'de sivillere bomba yağdıran katil İsrail'in Al-Tuffah Mahallesi’ne düzenlediği hava saldırı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Dehşete düşüren görüntülerde insanların çığlıkları ve atılan bombanın şiddetinin boyutu yer aldı.
Katil İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 198 gündür devam ediyor. İsrail, Gazze Şeridi’ndeki Al-Tuffah Mahallesi’ndeki bir binaya hava saldırısı düzenledi. Saldırı anı çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alınırken, saldırıda ölenlerin ya da yaralananların sayısı henüz bilinmiyor.
Can kaybı 34 bin 97'ye yükseldi
İsrail’in saldırılarında 34 bin 97 kişi hayatını kaybederken, 76 bin 980 kişi de yaralandı.
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