Dehşet dede: Babaannenizi öldürdüm, gelin alın!
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 72 yaşındaki eşini uyurken katleden 80 yaşındaki adam tutuklandı. Dehşet dedenin olaydan sonra torununu arayarak "Babaannenizi öldürdüm, gelin alın" dediği öğrenildi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Topçuasım Mahallesi'nde 72 yaşındaki Emine Ö'nün bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan eşi Ercan Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 80 yaşındaki adam, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Ercan Ö'nün, eşini uyuduğu sırada bıçakla öldürdüğü, torununu arayarak "Babaannenizi öldürdüm, gelin alın" dediği öğrenildi.