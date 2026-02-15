  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trio tek tek açıkladı! 'Gol öncesi net bir faul var! Talisca'nın kırmızı kartı verilmedi' CHP'den İstanbul'da ulaşıma 3 ayda 5 zam! 'İslamcılık Kemalizme yenik düşmüştür' İsrail ordusunda 50 bin asker çifte vatandaş! Bakan Kacır'dan tam bağımsızlık vurgusu! Kritik teknolojilerde yerli ve milli hamle kararlılığı Avrupa savunmasında "Hansa" dönemi! Norveç ve Almanya'dan Kuzey Atlantik'te kritik ittifak Kudüs kamuflajlı İsrail hurmalarına dikkat! İsrail-ABD hattında İran'a karşı 'petrol' kıskacı! Trump ve Netanyahu’dan Çin üzerinden yeni hamle Navalni'nin ölümü için Putin'i işaret etti! 15 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi
Gündem Dehşet dede: Babaannenizi öldürdüm, gelin alın!
Gündem

Dehşet dede: Babaannenizi öldürdüm, gelin alın!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Dehşet dede: Babaannenizi öldürdüm, gelin alın!

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 72 yaşındaki eşini uyurken katleden 80 yaşındaki adam tutuklandı. Dehşet dedenin olaydan sonra torununu arayarak "Babaannenizi öldürdüm, gelin alın" dediği öğrenildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Topçuasım Mahallesi'nde 72 yaşındaki Emine Ö'nün bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan eşi Ercan Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 80 yaşındaki adam, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ercan Ö'nün, eşini uyuduğu sırada bıçakla öldürdüğü, torununu arayarak "Babaannenizi öldürdüm, gelin alın" dediği öğrenildi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23