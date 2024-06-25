“Dehşet” bir yalancı! Ekmeğe zam yapan “Sülün Ekrem” fena yakalandı

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CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019’daki seçim sürecinde ekmekten suya ve ulaşıma kadar her sektörde indirim yapacağı vaadiyle göreve geldi, ardından durmadan yaptığı zamlarla haklı eleştirilerin hedefi oldu.

Geçtiğimiz günlerde tekrar fiyat artışı haberiyle gündeme gelen “yüzsüz Ekrem” bu kez Halk Ekmek’e yüzde 60’lık zam yaptı.

“Yüzde 130’luk artış var” yalanı

Ekmeğe yapılan zammın ardından vatandaşlar İmamoğlu özelinde İBB’ye sert eleştiriler yöneltirken, yalanlarıyla “Sülün Ekrem” olarak tanınan İmamoğlu kendini skandal sözlerle savundu.

İnsanların gözünün içine baka baka yalan söyleyen CHP’li İBB Başkanı, buğday ve un fiyatları üzerinden akılalmaz çarpıtmalar yaptı. “Dehşet bir buğday, un fiyatı var” diyen İmamoğlu, “Şuan belki de enflasyonla kıyaslanmayacak kadar, yüzde 130’ları bulan yıllık artışlara sahip” dedi.

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Buğdayda fiyat artışı yüzde 12

Ekmeklik buğdayın tonu geçen sene 8 bin 250 TL iken Bu sene yüzde 12 artışla 9 bin 250 TL oldu.

İmamoğlu’nun ekmeğe yaptığı yüzde 60’lık zam için %130'luk girdi maliyetini nereden çıkardığı merak konusu olurken, “Aşırı kadrolaşma nedeniyle personel gideri mı arttı Halk Ekmek'te” sorusu da akıllara geldi.