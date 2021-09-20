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Yaşam Dehşet! Antalya'da klima motoruna asılı ceset bulundu
Yaşam

Dehşet! Antalya'da klima motoruna asılı ceset bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde klima motoruna asılmış halde bir erkek cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 17:54:00 -
Dehşet! Antalya'da klima motoruna asılı ceset bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde klimaya asılı halde kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.

Alanya ilçesine bağlı Oba Mahallesi'nde bir iş yerinin arkasında bulunan klima motoruna asılmış halde bir erkek olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Cenazeye otopsi yapılacak

 

Olay yerine gelen polis ekipleri ve 112 Acil servis ekipleri yaptıkları incelemede 35 yaşlarındaki şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından ceset cenaze aracına alınarak otopsi yapılmak üzere belediye morguna kaldırıldı.

Yapılan ilk incelemeye göre, şahsın ilk olarak hortum ile hayatına son vermek istediği, başaramayınca da bir ip bularak kendini astığı ihtimali üzerinde duruluyor.

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