  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Beşiktaş Anadolu Lisesi'nin resmi twitter hesabından skandal beğeniler' Birileri gençliğimizi kışkırtma derdinde!

Kuruluş Osman'ın Bayhoca'sı Yağızkan Dikmen'den çok samimi açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Bu muameleleri büyükelçiliklerimize bildirin"

Kılıçdaroğlu: Belediyelerimiz koç başıdır! Onlar çalışacak Türkiye görecek

Günlük koronavirüs verileri açıklandı: V

TGB'den FETÖ ve HDP'ye sahip çıkan mektuba tepki!

Halk TV'de provokasyon! Devlete 'faşist' diyen Emin Çapa Alevileri kışkırttı

Abdurrahman Dilipak: Depremden korunmanın en önemli yolu 'Kenevir'

İkiyüzlü Twitter, tescilli hainlere dokunmuyor! 'İlkeli tutum' (!) PKK ve FETÖ’ye işlemiyor

Bülent Arınç Fehim Adak'ın vefat yıldönümünde konuştu: Bir siyasetçinin nasıl olması gerektiğini anlattı
Gündem Dehşet anlarını anlattı: Polis bunlar öldürün...
Gündem

Dehşet anlarını anlattı: Polis bunlar öldürün...

Boğaziçi Üniversitesi’ni bahane edip Kadıköy’de eylem yapan bir grup, arbedede zor anlar yaşayan yaşlı bir kadını kurtarmak isteyen iki genci linç etmek istedi. Provokatörler, “Bunlar sivil polis, öldürün” diye hedef gösterdikleri 22 yaşındaki Turhan Berkan Güney ile Mehmet Can Akyil’i öldüresiye dövdü.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 07:03:00 -
Dehşet anlarını anlattı: Polis bunlar öldürün...

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmasını protesto bahanesiyle Kadıköy’de toplanan provokatörlerin darp ettiği iki genç, o anları Yeni Şafak’a anlattı. Sözde eylem için toplanan fakat amaçları vandallık olan grubun saldırısına uğrayan Turhan Berkan Güney ve Mehmet Can Akyil, eylemcilerin önce polise saldırdığını söyledi. 22 yaşlarındaki Güney ve Akyil, 2 Şubat akşamı alışveriş dönüşü tramvay yolunun karşısında taksi beklerken, provokatörlerin polisle itiş-kakışı esnasında yaşlı bir kadının kalabalığın arasında kaldığını görmüş.

Gözü dönmüş grup, kadını oradan çıkarmak için kalabalığa yönelen gençleri linç etmeye kalkmış. Provokatörler polise saldırdığı esnada yaşlı kadının “Oğlum kavga etmeyin” dediğini, grup içinden birinin ise kadına vurduğunu anlatan Güney ve Akyil, yaşlı kadını oradan çıkarmış. Gruptakilerin “Koşun bunlar sivil polis” diye bağırdığını anlatan iki genç, kalabalığın kendilerine saldırdığını, ağır küfür ve hakaretler eşliğinde “Öldürün bunları” diyerek acımasızca darp ettiklerini söyledi.

Alnına 15 dikiş atıldı

Saldırı esnasında alnından yaralanan Turhan Berkan Güney, “Bizi sivil polis zannedip 15-20 kişi saldırmaya başladı. ‘Bunlar polis, saldırın bunlara, öldürün bunları’ dediler. Bize çok ağır küfürler ettiler. Alkol şişeleriyle saldırdılar. Şişelerle kafamıza vurmaya çalıştılar. Alnım yarıldı. 15 dikiş atıldı. Zaten çoğu alkollüydü. Allah polisimizden razı olsun. Polis olmasa biz orada ölürdük. Bizi öldürürlerdi” dedi.

"Polisimiz olmasa belki de bizi öldürmüşlerdi"

Mehmet Can Akyil ise şunları anlattı: “Yaşlı kadını itip kakıyorlardı. Biz onu kalabalığın arasından alırken, arkadan biri ‘Bunlar sivil polis, saldırın, öldürün bunları’ diye bağırdı. Üzerimize gelip saldırdılar. Polis korudu bizi, Allah razı olsun. Polisimiz olmasa belki de bizi öldürmüşlerdi. Yere düştüm, tekmelediler. Sırtımda morluklar var. Karakolda hiçbiri konuşmamış. Zaten hepsinin özel avukatı vardı. Her biri için ayrı avukat vardı. Çoğunun öğrenci olmadığını da öğrendik zaten. Orada 900 lira param da kayboldu. Biriktirdiğim ve babaannemin verdiği paraydı.”

'Polis dövdü' yalanı

Sosyal medyada terör estiren provokatörler, alnı yarılan ve polisin kurtardığı Turhan Berkan Güney’in yüzü kanlı fotoğrafını paylaşıp, “Polis bir Boğaziçi eylemcisini darp etti” diye yalan bilgiler paylaşmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin de milyonlarca doz satın aldığı aşı hakkında Çin'den karar!
Dünya

Türkiye'nin de milyonlarca doz satın aldığı aşı hakkında Çin'den karar!

Çinli Sinovac şirketi tarafından geliştirilen "CoronaVac" adlı koronavirüs aşısının, Çin'den "yaygın kullanım onayı" aldığı açıklandı...
Beklenmedik tepki! İzmir'e giden CHP lideri ter attı
Gündem

Beklenmedik tepki! İzmir'e giden CHP lideri ter attı

İzmir'de meydana gelen sel sonrası dükkanı hasar gören esnaf, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Burada 35 senedir CHP var. Bu altyapıyı düze..
Ali Koç: Pozisyon ofsayt değil
Spor

Ali Koç: Pozisyon ofsayt değil

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Galatasaray'a kendi sahasında 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, karşılaşmanın ardından basın men..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay