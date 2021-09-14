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Yerel Dehşet anları! Yol kenarına bırakılan bebek arabası...
Yerel

Dehşet anları! Yol kenarına bırakılan bebek arabası...

Sinop’ta markete alışveriş yapmaya gelen annenin yol kenarına bıraktığı bebek arabası içindeki 10 aylık bebekle birlikte yokuş aşağı kayarak 3 metre yükseklikten apartman bahçesine düştü. Bebek beton zemine çarpmaktan emniyet kemeri sayesinde kurtulurken, yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 23:56:00 - 2021-09-15 00:24:44

Olay Ada Mahallesi Kumru Sokağı’nda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Anne biri bebek arabasındaki iki çocuğuyla birlikte markete alışveriş yapmaya geldi. Yaşanan olay bir anlık dalgınlık sonucu meydana geldi. Anne bebek arabasını marketin önünde yola bırakıp arkasını döndü. O sırada eğimin etkisiyle hareket eden bebek arabası hızla yokuş aşağı gidip yaklaşık 30 metre ilerledi.

Bu sırada yola bulunan bir araçta, bebek arabasını durdurabilecek yakınlıktaki sürücü olanları izlemekle yetindi. Durumu geç fark eden anne ise panikle bebeğinin peşinden koştu. Durdurulamayan bebek arabası, 3 metre yükseklikte apartman bahçesindeki beton zemine düştü. Neyse ki bebeğin emniyet kemeri takılıydı. Bebek beton zemine çarpmaktan emniyet kemeri sayesinde kurtuldu. Yere çarpan bebek arabası içindeki 10 aylık bebeği korudu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürülen bebek, sağlık kontrollerinin ardından müşahedeye alındı. Vatandaşlar bebeğin düştüğü noktadaki koruma tellerinin yıllardır yıkık olduğunu belirterek başka bir olay yaşanmadan bu noktada önlem alınmasını istedi.

Olay iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.

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