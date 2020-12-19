Dehşet anları saniye saniye kaydedildi! Kar küreme aracı 8 yaşındaki bir çocuğu ezdi
Rusya'da kar temizlemek için kullanılan kepçe, geriye doğru giderken 8 yaşındaki bir kız çocuğunu ezdi. Çocuk kaza yerinde yaşamını yitirirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Rusya'da kar temizlemek için kullanılan kepçe, geriye doğru giderken 8 yaşındaki bir çocuğu ezdi. Çocuğun, kaza yerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.
Rusya Federasyonu'na bağlı Karelya Cumhuriyeti'ndeki Kostomukşa kentinde kar temizlemek için kullanılan kepçe, geriye doğru giderken 8 yaşındaki bir çocuğu ezdi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Rus medyası, çocuğun kaza yerinde yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Rusya Soruşturma Komitesi, kızın ölümüyle ilgili cezai inceleme başlattı. Sürücünün ihmal nedeniyle hapis cezası alabileceği ifade edildi.