Dehşet anları kameralara yansıdı! Otomobil taraftarların arasına daldı Burdur’da, derbi öncesi takımları lehine tezahürat yapan bir grup Galatasaray taraftarının arasına otomobil daldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde bir otomobil, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi takımları lehine tezahürat yapan bir grup Galatasaray taraftarının arasına daldı. Yürekleri ağızlara getiren kazada bir kişi hafif yaralandı. Otomobilin taraftarların arasına dalma anı cep telefon ile saniye saniye görüntülendi. UltraAslan taraftarlar ekibiyle birlikte Bucak Oğuzhan Mahallesi'nde bulunan bir cafeye giden taraftar grubu maçın hemen öncesinde sokak ortasında tezahürata başladı. O anda yoldan geçen bir araç, hatalı dönüş yapınca karşı yönden gelen bir başka araçla çarpıştı. Araçlardan biri çarpmanın etkisiyle tezahürat yapan grubun arasına daldı. Yüreklerin ağızlara geldiği kazada araç Galatasaray taraftarı H.Ö.'ye ve diğer yanındaki arkadaşına çarparak durabildi. Kazada ölen olmazken Galatasaray taraftarı H.Ö. hafif yaralandı. H.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaanı cep telefonları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.