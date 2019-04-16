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Dehşet anları kameralara yansıdı! Otomobil taraftarların arasına daldı

Burdur’da, derbi öncesi takımları lehine tezahürat yapan bir grup Galatasaray taraftarının arasına otomobil daldı.

16 Nisan 2019 Salı 17:42

Burdur'un Bucak ilçesinde bir otomobil, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi takımları lehine tezahürat yapan bir grup Galatasaray taraftarının arasına daldı.

Yürekleri ağızlara getiren kazada bir kişi hafif yaralandı. Otomobilin taraftarların arasına dalma anı cep telefon ile saniye saniye görüntülendi.

UltraAslan taraftarlar ekibiyle birlikte Bucak Oğuzhan Mahallesi'nde bulunan bir cafeye giden taraftar grubu maçın hemen öncesinde sokak ortasında tezahürata başladı.

O anda yoldan geçen bir araç, hatalı dönüş yapınca karşı yönden gelen bir başka araçla çarpıştı. Araçlardan biri çarpmanın etkisiyle tezahürat yapan grubun arasına daldı. Yüreklerin ağızlara geldiği kazada araç Galatasaray taraftarı H.Ö.'ye ve diğer yanındaki arkadaşına çarparak durabildi. Kazada ölen olmazken Galatasaray taraftarı H.Ö. hafif yaralandı. H.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaanı cep telefonları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 17:42
  1. Burdur
  2. Bucak Mahallesi
  3. UltrAslan taraftar grubu
  4. kaza
  5. Galatasaray
  6. Fenerbahçe

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