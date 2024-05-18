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Yerel Dehşet anları kamerada! Asker eğlencesinde rezalet görüntüler
Yerel

Dehşet anları kamerada! Asker eğlencesinde rezalet görüntüler

Yeniakit Publisher
2024-05-18 16:15:11 - 2024-05-18 16:15:10

Eyüpsultan'daki bir asker eğlencesinde uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Dehşet anları amatör kameraya yansıdı.

Eyüpsultan’da asker eğlencesi yapmak için bir araya gelen grup, eğlencenin dozunu kaçırdı. Uzun namlulu silahla havaya ateş açan kişinin dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Eyüpsultan Karadolap Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde asker eğlencesi için toplanan grup müzik eşliğinde halay çekti. Eğlencenin dozunu kaçıran gençlerden birisi yanında getirdiği uzun namlulu silah ile havaya ateş açtı. Dehşet anlarının yaşandığı o anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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