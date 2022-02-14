Dehşet anları kamerada! Acemi sürücü 4 kişiyi böyle ezdi

İddiaya göre ehliyetini yeni alan yabancı uyruklu sürücü kiralık otomobille seyir halindeyken karşıdan gelen minibüse çarpmamak için manevra yaptı.

Acemi sürücü panikleyerek fren yerine gaza basınca yol kenarında yürüyen 4 kişiye çarparak sürükledi. Kazayı gören cadde esnafı işyerlerinden dışarıya çıkarak yaralılara yardım etti. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırdı.

Edinilen bilgiye göre yaralılardan birinin sağ bacağında kırık tespit edilirken, diğer yaralıların ise vücutlarında sıyrıklar ve ezilmeler meydana geldi.