Değnekçi vahşeti! İstediği parayı alamayınca..!

2 Mayıs günü Beykoz Kavacık’ta meydana gelen olayda iddiaya göre, boş bir araziye kurduğu simit tezgahıyla bekleyen ve aracını park edenlerden haksız para alan Mehmet Ali isimli şahıs, bir kişinin aracını park ettiğini görünce tezgahını bırakıp aracın yanına gitti. Aracını park eden kişiden para isteyen değnekçi, red cevabı alında dehşet saçtı.



PARA VERMEK İSTEMEYEN ŞAHSI DEFALARCA BIÇAKLADI



Gözü dönmüş değnekçi, para vermek istemeyen Levent isimli şahsın arabasının camını kırarak tehdit etti. Gözü dönmüş değnekçi, önce yumruk ve tekmeyle saldırdı sonrasında eline aldığı bıçakla araç sahibini ayağından defalarca bıçakladı.



DÖVİZCİYE SIĞINDI, YİNE DE DEĞNEKÇİNİN KURTULAMADI



Ayağından defalarca bıçaklanarak kanlar içinde kalan Levent isimli şahıs, gözü dönmüş değnekçiden kurtulmak için bir dövizciye sığındı. Saldırgan, elindeki bıçakla birlikte yaralı şahsın peşinden gelerek darp etmeye devam etti. Şehrin ortasında dehşet saçan saldırgan, ‘Sen benim ekmeğimle nasıl oynarsın’ diye bağırarak dükkana geldi.



YÜZÜNE BIÇAKLA DEFALARCA VURDU



Şahsı dövizcide darp etmeye devam değnekçiyi, çevredeki vatandaşlar durdurmak istese de faydasız oldu. Uyarıları dikkate almayarak onlara doğru bıçakla giden gözü dönmüş değnekçi, vatandaşları bıçakla tehdit ederek uzaklaştırmaya çalıştı. Daha sonra tekrar dükkana gelen saldırgan, yerde kanlar içinde yatan şahsın eline basarak bıçakla boğazına doğru hamle yapması korku dolu anlara neden oldu. Şehir eşkıyası daha sonra yine bıçakla yüzüne vurarak adamın bulunduğu yerden ayrıldı.



BIÇAKLANAN ŞAHSIN EŞİ GÖRDÜKLERİ KARŞISINDA ŞOKA UĞRADI



Eşini yerde kanlar içinde yattığını gören kadın, şehir magandasının darp etmesi üzerine şoka uğradı. Ne yapacağını bilemeyen kadın ağlayarak vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin sirenini duyan şehir eşkiyası kaçarak uzaklaştı. Çevrede bulunan vatandaşlar yaralı şahsa müdahale ederek kan akışını durdurmaya çalıştı.



DEHŞET ANLARI KAMERADA



Yaşanan olayın ardından şahsın cezaevinden çıktığı öğrenilirken, polis şehir eşkıyasını yakalayabilmek için geniş çaplı araştırma başlattı. Bir kişinin resmen ölümden döndüğü dehşete düşüren olay dövizciye ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kameraya yansıyan görüntülerde, bir kişi iş yerine sığınıyor ve yardım bekliyor. Ardından saldırgan bıçakla gelip bir daha vuruyor, bıçaklıyor, vatandaşları tehdit ederek şahsı darp etmeye devam ettiği görülüyor. Bir süre sonra ise kaçarak uzaklaştığı ve vatandaşlarında yaralı şahsa tampon yaptıkları görülüyor.