Değiştirilen vize başvuru şartları! O bölgeden reddedilen Schengen vizelerinin maliyeti 13 milyon Euro'ya ulaştı

Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularındaki mağduriyeti artıyor. 2023'te reddedilen vizeler için yapılan harcamalar 13 milyon Euro'ya ulaştı. En fazla vize reddi ise Almanya'dan geldi.

Son yıllarda Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularında yaşadığı mağduriyetler giderek artıyor.

Bu süreçte Türk vatandaşları da reddedilen vize başvuruları nedeniyle büyük maddi kayıplar yaşamaya devam ediyor.

Bu durum, Türk vatandaşlarının yurt dışına seyahat planlarını olumsuz etkilerken, vize işlemlerinde yaşanan mağduriyetlerin boyutunu gözler önüne seriyor.

Schengen News'in haberine göre Türk vatandaşları tarafından yapılan başvurular hesaplandığında reddedilen vize sayısı 2014'te 35 bin 71 iken 2023'te bu sayı 169 bin 514'e kadar yükseldi. Başvuruların içerisindeki ret payı ise yüzde 4,40'tan yüzde 16,10'a çıktı.

Geçen yıl 84 milyon Euro harcandı

Türkiye, 2023 yılında Schengen vizesi için yapılan başvurularda Çin'in ardından ikinci en büyük ülke oldu. Geçen yıl 1 milyonun üzerinde vize başvurusu yapılırken bu vizelerin maliyeti 84 milyon Euro oldu.

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Toplam harcamanın yaklaşık 68 milyon Euro'su onaylanan vizeler için harcanırken, yaklaşık 170 bin vize reddedildiği için 13 milyon Euro buharlaşmış oldu.

Toplam vize başvuruları ise 2014-2023 yılları arasında Türklere toplam 619 milyon Euro'ya mâl oldu.

2023 yılında en fazla vize reddi Almanya tarafından oldu. Almanlar 55 bin 495 vize reddi verirken bu rakam reddedilen tüm vizelerin yüzde 32,7'sini oluşturdu. İkinci sırada yüzde 21,3 payla ve 36 bin 112 ret sayısı ile Yunanistan geldi. Fransızlar ise 19 bin 586 başvuruyu reddetti.

2023 yılında Türk vatandaşlarına vize verme ihtimali en yüksek olan ülkeler arasında, yapılan vize başvurularının yüzde 93'ünün onaylandığı Portekiz yer alırken, bu ülkeyi yüzde 91,1 ile İtalya, yüzde 88,8 ile Slovakya, yüzde 86,6 ile Polonya yüzde 86,5 ile İspanya takip ediyor.

Öte yandan, Danimarka, Estonya ve Litvanya, Türkler tarafından yapılan Schengen vize başvuruları için en düşük onay oranlarına sahip ülkeler oldu. Danimarka vizelerin yaklaşık yüzde 55,8'ini onaylarken, Estonya ve Litvanya Türkiye'den başvuranların sırasıyla yüzde 57,5 ve yüzde 63,9'una vize verdi.