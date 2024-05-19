"Değişim-dönüşüm" teranelerine kanmayacak kadar tanıyoruz CHP'yi! Bu konuda asla 'yumuşamazlar'

Hikmet Genç, CHP'nin terör örgütleriyle olan ilişkilerini ve bu durumun siyasi yansımalarını eleştirel bir yaklaşımla inceledi. Türkiye'deki terör olayları ve CHP'nin politik tutumlarına dair çarpıcı değerlendirmeler sunan Genç, siyasi partiler arasındaki ittifakların geleceği üzerine önemli öngörülerde bulundu. HDP, DEM, Kandil vs'nin CHP'nin kırmızı çizgisi olduğuna işaret eden Genç, "Bu konuda 'yumuşaması' asla düşünülemez. İttifaktan uzlaşıdan vazgeçilemez. Zira patronları aynı" dedi. Genç, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

" 'Değişim dönüşüm', teranelerine kanmayacak kadar tanıyoruz CHP'yi...

Özgür Özel kendisinden beklenen tepkiyi gösterdi. Demirtaş, Yüksekdağ ve şürekasının aldığı cezalara itiraz etti. Aksi düşünülemezdi zaten...

"Dava, siyasi davadır" diyor Özgür Özel.

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Eş Başkan Eko da aynısını söylüyor. "Terör örgütlerine de karşıyız ama bugün verilen kararlar 'siyasi temele oturduğu sürece' hiç kimsenin vicdanı rahat edemez" diyor.

Temel kuraldır. Hangi mahkeme olursa olsun CHP'nin beğenmediği yargılama ve mahkeme kararı siyasidir. Karar işlerine gelirse hukukidir!?..

Bu arada eski genel başkan Bay Kemal'e göre DEM ve Kandil ile ilgili tüm davalar siyasidir.

Terör örgütlerine karşıdırlar. Ama gösterdikleri her aday Kandil'deki teröristler tarafından desteklenir. Kandil'in desteği de siyasidir. Şehirdeki ismi, uzlaşıdır!..

6-8 Ekim'de neler olduğunu iki gündür medyada tekrar tekrar izlemiş dinlemişsinizdir. 37 vatandaşımızın nasıl hunharca katledildiğini, işkenceyle parça parça edilen Yasin Börü'yü, ülkenin her tarafını yangın yerine çeviren PKK ve yandaşlarının yaptıkları alçakça saldırıları hatırladık hep beraber.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinden başlayıp Türkiye'nin Güneydoğu Bölgesi'ni de içine alan bir terör devleti kurma planının bir parçasıydı halka sokağa çağırıp iç savaş çıkarmak. Kaos çıkarma talimatı dışarıdan Kandil, içeriden Demirtaş ve şürekasından geldi. Gizli saklı değil. Her şey tüm dünyanın gözü önünde oldu.

Ve CHP'ye göre 'Demirtaş, Yüksekdağ ve şürekası masum. Dava siyasi. DEM şeytanlaştırılamaz, kapatılamaz. DEM'li belediye başkanları velev ki belediyenin tüm imkanlarını terör örgütünün emrine versinler, yine de kayyum atanamaz.

Yeni bi'şey değil. Bay Kemal de, 'eğer Demirtaş'ın, Kavala'nın serbest kalmasını istiyorsanız CHP'ye oy verin' diyordu. 2023'te en somut seçim vaadiydi CHP'nin. (Ha bir de KHK'lıların hepsini görevlerine iade edecekti!..)

Velhasıl CHP'nin kırmızı çizgisidir HDP, DEM, Kandil vesaire.

Bu konuda 'yumuşaması' asla düşünülemez.

İttifaktan uzlaşıdan vazgeçilemez.

Zira patronları aynı!.."