Değil 22 ekiple 32 ekiple bile gelsen nafile! İstanbul'un da yanmaması için mutlaka incelenmeli

Akit gazetesi, Akit TV ve yeniakit.com.tr’nin ofislerinin yer aldığı Küçükçekmece ilçesindeki merkez binamızda medyadan gelen ve CHP’li İBB’ye bağlı İstanbul İtfaiyesinin beceriksizliği ve ihmalleri sebebiyle ancak 60 saatte söndürülen yangına ilişkin incelemeler sürüyor.

Binamızın bodrum katında bulunan halı fabrikasında başlayan ve 17 bin metrekarelik kapalı alan ile maliyeti milyonlarca lirayı bulan 30 yıllık birikimlerimizi kül eden yangını söndürmekte zafiyet gösteren İstanbul İtfaiyesi, Akit TV'deki Manşetlerin Dili programında masaya yatırıldı.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP militanı olduğu tescillenen Remzi Albayrak’ın başında olduğu İstanbul İtfaiyesi ile ilgili önemli ifadeler kullandı.

Karahasanoğlu, Akit Medya Grubu'nun binasındaki yangından yola çıkılarak İstanbul'un da yanmaması için müfettişlerin İstanbul İtfaiyesi'ni incelemesi gerektiğini söyledi.