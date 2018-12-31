THY- Euroleague
0553 313 94 23

Değerli kağıt bedelleri açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek yıl için değerli kağıt bedellerini belirledi

31 Aralık 2018 Pazartesi 21:53
Değerli kağıt bedelleri açıklandı

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, değerli kağıtların 2019 yılında uygulanacak satış bedellerini belirledi.

Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak 1 Ocak 2019 itibarıyla geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, gelecek yıl ilgili kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 13,50 lira ile 27 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 133,50 lira olacak.

Kimlik kartları 22,50 lira, aile cüzdanları 121 lira, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 166 lira, motorlu araç tescil belgesi 148,50 lira, iş makinesi tescil belgesi 124 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 8 lira, Mavi Kart ise 12,50 liradan satılacak.

Değerli kağıt bedelleri şöyle:

Değerli Kağıdın Cinsi 2019 (TL)
Noter kağıtları:
Noter kağıdı13,50
Beyanname13,50
Protesto, vekaletname, re’sen senet27
Pasaportlar133,50
İkamet izni 89
Doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı22,50
Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 45
Aile cüzdanları121
Sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 166
Motorlu araç tescil belgesi148,50
İş makinesi tescil belgesi124
Banka çekleri (her bir çek yaprağı)8
Mavi Kart 12,50
Yabancı çalışma izni belgesi 89
Çalışma izni muafiyeti belgesi 89

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 21:53
  1. değerli kağıtlar
  2. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  3. Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
  4. Pasaport bedeli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yurdun dört bir yanında Mekke'nin fetih yıldönümü kutlandı
    1. Yurdun dört bir yanında Mekke'nin..
    2. Bakanlardan gençlere baklava ikramı
    3. Avrupa'da bomba alarmı! Havalimanı..
    4. İran Genelkurmay Başkanı’ndan Körfez..
    5. Ankara'da kuş uçurtulmuyor!
    6. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi
    7. Samsun'da "Mekke'nin Fethi" etkinliği
    8. On Numara çekildi (2)
    9. Bakambu, Bursa'yı unutamıyor
    10. İçişleri Bakanı Soylu, Yüksekova'da
    11. Mersin merkezli 7 ilde uyuşturucu..
    12. Beşiktaş'ın yeni transferini duyurdular
    13. Ankara'da yılbaşı önlemleri
    14. Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta sahte..
    15. Değerli kağıt bedelleri açıklandı
    16. 2019'un ilk gününe dikkat! Meteoroloji..
    17. KDC'de seçim sonrası internete erişim..
    18. On Numara çekildi (1)
    19. Bakan Turhan'dan yeni yıl mesajı
    20. "İnsanlar birlik, beraberlik ve barış..
    Suriye'den çekilen ABD askerlerinin nereye geçtiği ortaya çıktı
    Suriye'den çekilen ABD askerlerinin nereye geçtiği ortaya çıktı
    Bu nasıl baba! Kızına rakı içirdi, "Daha hazır değilmiş" dedi
    Bu nasıl baba! Kızına rakı içirdi, "Daha hazır değilmiş" dedi
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!