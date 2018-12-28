Değerlerimize değer katıyor

Albaraka Türk, Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma için belirlediği küresel hedeflerine ulaşılması amacıyla dünya çapında projeler gerçekleştiriyor.

Ulusal ve uluslararası projelere büyük destekler sunan Albaraka Türk’ün desteği ile devlet koruması altına alınmış, barınma yeri olmayan çocukların rehabilite edilerek topluma kazandırılmaları amacıyla, eğitim gördükleri okulun yatakhaneleri Sevgi Evleri’ne dönüştürülüyor.

Doğu ve Güneydoğu bölgeleri olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında ulaşılamayan okullara atölye kurulumu ve kapasite geliştirme projeleri gerçekleştiriyor.

Yeryüzü Doktorları Derneği iş birliğiyle, personelleri adına Pakistan ve Kamerun’daki hastaların katarakt ameliyatlarının yapılmasına destek olan Albaraka Türk, 600 kişinin yeryüzünün renklerine yeniden kavuşmasına vesile oluyor.

Engelsiz Bankacılık Programı kapsamında Banka, tüm engelli ya da 70 yaş üstü müşterileri için şubelerini erişilebilir hale getiriyor.

2005 yılından bu yana Albaraka Uluslararası Hat Yarışması’nı düzenleyen Albaraka Türk, Albaraka Sanat Akademisi’nde kültür sanat faaliyetlerini sürdürüyor. Albaraka Hat Koleksiyonu yurt dışının yanı sıra yurt içinde de “Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi” adıyla Türkiye’nin çeşitli illerinde sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.