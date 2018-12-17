Değer katan markalar ödüllendiriliyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla düzenlenecek olan “Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni”, 19 Aralık Çarşamba günü Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleşecek. Zirve, dünyaya markalarıyla birlikte kültür ve değerlerimizi de ihraç eden ve ödül alacak THY, TAV, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mavi, Mado, Yataş, Karaca, Doğuş, Arzum gibi 19 Türk markasının liderlerini buluşturacak. Programda, dünyaya hitap eden yerli ve milli endüstrinin olanaklarını, ekonomiye, girişimciliğe ve aile yapısına dokunan yönleriyle ele alarak “Değer” kavramı ekseninde tartışılacak.