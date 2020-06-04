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Aktüel

Defterdarlık binasında bir kişi tabancayla vuruldu

Yeniakit Publisher
2020-06-04 15:57:39 -
Defterdarlık binasında bir kişi tabancayla vuruldu

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Defterdarlık binasında tabancayla bacağından vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Defterdarlık binasının giriş katındaki asansörlerin önünden silah sesleri gelmesi üzerine çalışanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bacağından yaralanan Kısmet K, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Firari zanlı F.S'nin yakalanması için arama çalışması başlatıldı.

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Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

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