Defolup gitmesini istediler! Burkina Faso'da gösteri
Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da Fransa karşıtı gösteri yapıldığı bildirildi. Eylemciler, Fransa'nın Vagadugu Büyükelçisi Luc Hallade'ın ülkeden ayrılması ve Fransa ile yapılan anlaşmaların sona erdirilmesi için gösteri düzenledi.
Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da Fransa karşıtı gösteri gerçekleştirildi.
Vagadugu'daki Nation Meydanı'nda "M30 Naaba Wobgo Hareketinin" çağrısıyla toplanan protestocular, Fransa'nın Vagadugu Büyükelçisi Luc Hallade'ın ülkeden ayrılması istedi. Eylemciler ayrıca Fransa ile yapılan anlaşmaların sona erdirilmesini de talep etti.
Fransa karşıtı sloganlar atan kalabalık arasında Rusya bayrağı açanlar da oldu.
Daha sonra polisin biber gazıyla müdahalede bulunduğu grup dağıldı.
"O gidene kadar..."
M30 Naaba Wobgo Hareketinden yapılan açıklamada, Fransız Büyükelçi Hallade Burkina Faso'dan ayrılana kadar her cuma eylemlere devam edileceği bildirildi.
Nota verilmişti
Büyükelçi Hallade, 5 Temmuz tarihindeki bir konuşmasında, ülkedeki güvenlik durumu hakkında "sivil savaş" benzetmesi yapmıştı. Hallade'in ifadeleri üzerine Burkina Faso makamları protesto notası vermişti.
M30 Naaba Wobgo Hareketi de bu gelişmelerin üzerine 30 Temmuz'da kurulmuştu.