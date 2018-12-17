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Defol işgalci Coni

Suriyeli direnişçilerden oluşan Özgür Suriye Ordusu’nun, PKK/PYD işgali altındaki topraklar için harekata hazırlanmasını “Bize saldırmış olursunuz” şeklinde yorumlayarak ÖSO’ya tehdit mesajı yayınlayan ABD’ye tepki yağıyor. Uzmanlar; ne Türkiye’nin ne de ÖSO’nun tehditlere pabuç bırakmayacağını, bölgeyi refaha kavuşturma hedefinden vazgeçilmeyeceğini vurguluyor.

17 Aralık 2018 Pazartesi 12:36

Ortadoğu coğrafyasını ateş çemberine alan Batılı haydutlar, asırlık planlarını bozan güçlere karşı küstahça tavırlar takınıyor. ABD’nin Suriye’de PKK/PYD işgali altındaki topraklar için Türkiye’nin desteğiyle harekata hazırlanan Özgür Suriye Ordusu’na yönelttiği tehdit mesajı büyük tepki topluyor. Suriyeliler, işgalin belgesi olarak gördükleri küstah açıklamanın Suriye halkını vazgeçiremeyeceğini söylerken, uzmanlar; ne Türkiye’nin ne de ÖSO’nun tehditlere pabuç bırakmayacağını, bölgeyi refaha kavuşturma hedefinden vazgeçilmeyeceğini vurguluyor.

İşgalci’den küstah tehdit

Pentagon yetkililerinin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) gruplarına ve muhalefetin çatı kuruluşu Suriye Muhalefeti ve Devrimci Güçler Koalisyonu’na (SMDK) gönderdikleri tehdit içerikli mesajda, Türkiye’nin gerçekleştireceği askeri harekata katılmamalarını talep etti. Mesajda, harekata katılacak unsurların doğrudan ABD ordusuyla karşı karşıya geleceği iddia edilerek, “Özgür Suriye Ordusu veya SMDK’nın (harekata) herhangi bir şekilde katılımı ABD ve Koalisyon Güçlerine saldırı demektir ve bu gerek Koalisyon Güçleri gerek ABD ile doğrudan çatışmaya yol açacaktır. ABD güçleri ve SDF (YPG/PKK) iç içe geçmiş durumdadır. Dolayısıyla Koalisyon Güçleri ve ABD güçleri hedef alınıp çatışmaksızın SDF’ye saldırılamaz” sözlerine yer verildi.

Türkiye, Suriye halkının davetiyle geliyor

İllegal şekilde Suriye’nin kuzeyinde 7 askeri üs kurmuş olan ABD’nin PKK/PYD’ye kalkan olarak yaptığı tehdit açıklamasını işgalin belgesi olarak nitelendiren uzmanlar, Suriye topraklarının da işgale ve işgalciye yer olmadığını söylediler. Özgür Suriye Ordusu’nun Suriye halkının kendisi olduğuna vurgu yapan Suriye Türkmen Yüksek Konseyi Başkanı Samir Alo, “ÖSO’yu tehdit etmek Suriye halkını tehdit etmektir. Suriye halkı ABD himayesindeki PKK işgaline direnecek ve Türkiye’nin de desteğiyle zafere ulaşacaktır. İşgalciler değil Özgür Suriye ve kadim dost Türkiye kazanacaktır” dedi.

Akit’e konuşan Suriyeli Lider Samir Alo, “Bizler bu harekatı destekliyoruz. Türkiye’nin öncülüğünde gerçekleşecek olan bu harekat bizzat Suriye halkının talebi ve isteği üzerine oluyor. Araplar, Türkmenler, Kürtler ve tüm yerel unsurlar bu harekatı destekliyor ve Türkiye’ye çağrı yapıyorlar. Bölge halkı PYD/PKK’nın zulmünden artık kurtulmak istiyorlar. Bu taleplerinde kesinlikle de haklılar. Hem Suriye’nin bütünlüğüne hem de Türkiye’nin güvenliğine tehdit oluşturan PYD/PKK’nın temizlenmesi ve orada güvenlik koridoru oluşturulsa iki halkın da menfaatinedir” şeklinde konuştu.

İşgalciler değil özgür Suriye ve Türkiye kazanacak

Amerika’nın terör koridorunun oluşması için PKK/PYD’ye her türlü teçhizatı sağladığını belirten Samir Alo, “Hem işgal ediyor hem Suriye halkına ‘gelmeyin’ diyorlar. ABD ÖSO’yu yani Suriye halkını tehdit ediyor diye mücadelemizden vazgeçecek değiliz. ABD şu anda Suriye’de işgal kuvvetidir. Teröristleri besleyen, onları öne süren bir işgal gücüdür. Türkiye’nin desteğiyle PKK/PYD’yi ve tüm işgalcileri söküp atana kadar devam edeceğiz. ÖSO’yu tehdit etmek Suriye halkını tehdit etmektir. Suriye halkı ABD himayesindeki PKK işgaline direnecek ve Türkiye’nin de desteğiyle zafere ulaşacaktır. İşgalciler değil Özgür Suriye ve kadim dost Türkiye kazanacaktır” ifadelerini kullandı.

Tehdide aldırış yok

Konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan ASSAM Stratejisti Emk. Albay Ersan Ergür, ABD’nin dolaylı olarak Türkiye’yi tehdit ettiğini ifade ederek, “Ne Mehmetçik ne de ÖSO güçleri bu tehditlere aldırış etmeyecek, sınır hattımızın, Suriye’nin ve bölge halklarının refahı için terör kuşağını kazımaya dönük harekât nihayete erdirilecektir” diye konuştu.

Stratejist Ersan Ergür, “Amerika bu bölgede Türkiye ile geleceğe dönük olarak geçmişten itibaren yapmış olduğu askeri ve ticari harekatları yapamayacağını kesin ve net anladı. Özellikle 15 Temmuz’dan sonra ABD’nin Türkiye üzerinde planları olduğu net olarak görülmüş oldu. Suriye’deki iç karışıklıktan sonra Türkiye, ülkede ABD’nin konuşlanmasına müdahale ederek hesapları boşa çıkarması iki ülkenin mutlaka karşı karşıya kalacağını göstermektedir. Ama bunun zamanı şu süreçte değildir” dedi.

İşgalin ispatı

ABD’nin tehditlerinin Türkiye’yi hırslandırmaktan öteye gitmeyeceğini kaydeden Ergür, şöyle devam etti:

Bu söylem işgalin ispatlanmış şeklini göstermektedir. Rusya rejime destek için Suriye’deyken, ABD ‘iç içe geçmek’ tabiriyle işgal maksadıyla burada olduğunu itiraf etmiştir. Daha düne kadar PKK/PYD/SDG unsurlarıyla beraber çalışmadığı açıklamaları yapılırken bugün tamamen farklı ifade kullanılıyor.

Ne Mehmetçik ne de kendi topraklarını savunmakla mükellef olan ÖSO güçleri bu tehditlere aldırış etmeyecek, sınır hattımızın, Suriye’nin ve bölge halklarının refahı için terör kuşağını kazımaya dönük harekât nihayete erdirilecektir Allah’ın izniyle.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 14:53
  1. Ortadoğu
  2. Batılı haydutlar
  3. ABD
  4. PKK/PYD
  5. Özgür Suriye Ordusu
  6. ÖSO
  7. Pentagon
  8. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)
  9. Suriye Muhalefeti ve Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK)
  10. Koalisyon Güçleri
  11. Suriye Türkmen Yüksek Konseyi Başkanı Samir Alo
  12. PKK
  13. Akit
  14. Türkmenler
  15. ASSAM Stratejisti Emk. Albay Ersan Ergür
  16. Mehmetçik
  17. Stratejist Ersan Ergür
  18. 15 Temmuz
  19. Rusya
  20. PKK/PYD/SDG

YORUM YAZ

  • Yunus16Yunus1649 dk önce
    DEFOL YOK! GÖMELİM CONİLERİ, GÖRELİM ŞU FİLMLERDEKİ KOMANDOLARI, YENİLDİKLERİ VİETNAM DAN 500 TANE FİLM YAPTILAR. NAYLON KOMANDOLAR, ABD NİN SOKAKLARDAN TOPLADIĞI SERSERİLER VE BÖLGEDEKİ KÖPEKLERİ SONUNUZ ÇOK YAKIN. MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİ İÇİN ÖLÜM ALLAH A KAVUŞMAKTIR. ABDEST ALARAK HAZIRLANIR. SEFER BİZİM ZAFER ALLAH IN

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