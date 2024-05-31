  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BAE'liler kırmızı kodla dünyaya servis etti: Türkiye operasyona başlayabilir

İsmini bakın nereden alıyor! Huzurlarınızda Türkiye'nin ürkütücü gücü Kemankeş

Beşiktaş’ta transfer hareketliliği başladı! Manchester Unitedlı yıldız bedavaya geliyor

Sanki Yunan gazetesi! Atatürkçü medyada tatbikat sessizliği

Yatırım piyasalarını neler bekliyor? İslam Memiş Haziran sonrası tüyolar verdi

Yunanistan'da büyük panik: Türkiye oraya doğalgaz ve petrol aramaya gidiyor

Türk havacılığının altın çağı Selçuk Bayraktar’dan müthiş paylaşım

Özgür Özel ne zaman siyaseti bırakacağını açıkladı! “Buraya çıkıp istifa edeceğim”

Nerede yakalandığına bakın! Bir CHP’li daha sahtekâr çıktı!

ABD’den gündemi alüst edecek Tük savunma sanayisi itirafı: Yapamazdık
Gündem Defne Samyeli’den tepki çeken İsrail çıkışı
Gündem

Defne Samyeli’den tepki çeken İsrail çıkışı

Yeniakit Publisher
2024-05-31 14:32:00 -
Defne Samyeli’den tepki çeken İsrail çıkışı

2020’deki bir röportajında, “Bir insan nasıl iz bırakmadan öldürülür diye araştırmıştım” itirafında bulunarak, “her insanın içinde bir katil olduğunu” iddia eden Defne Samyeli isimli ahlaksız teşhirci, Filistinli masumların katledilmesine dair akılalmaz bir açıklama yaptı.

 yeniakit.com.tr 

Spikerliği bırakıp şarkıcılık yapmaya çalışan, tribüncü gibi şarkı söylediği için işleri tutmayınca soyunup teşhirciliğe başlayan, yetmez gibi reşit olmayan kızını bile ahlaka mugayir kıyafetlerle sosyal medyada paylaşan, kızı 18 yaşına girince, “Benim bebeğim artık yasal” paylaşımıyla kızının teşhirciliğini meşru göstermeye çalışan Defne Samyeli, mide bulandıran hareketlerine bir yenisini daha ekledi.

2020 senesinde bir röportajında, “Bir insan nasıl iz bırakmadan öldürülür diye araştırmıştım” itirafında bulunarak dinleyenlerin kanını donduran, ardından, “her insanın içinde bir katil olduğunu” iddia eden Defne Samyeli, terör örgütü İsrail’in katliamlarına dair akılalmaz ifadeler kullandı.

“Son derece yüzeysel”

“Magazin Burada” muhabirinin, “Refah'ta bir katliam yaşandı bu konuda ne düşünüyorsunuz?” sorusuna yönelik Samyeli, “Bu sorunun da bu soruya verilen bütün cevapların da tribünlere oynamak olduğunu düşünüyorum” dedi. Şarkıcı, “Bu konu on yıllardır devam eden altında çok farklı dinamiklerin olduğu bir konu” diyerek bugüne dek Filistin’in yanında yer almayan onlarca ünlünün ezbere sözlerini tekrar etti. Aynı zamanda, “Taraflar konusunda haklı haksız demek, siz mikrofonu uzattığınızda iki satır, ‘çocuklar ölmesin, gözyaşları dinsin, savaş olmasın, barış olsun’ demenin son derece yüzeysel, günü kurtarmaya yönelik olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

“Ordularımız oldukça barışın olduğunu düşünmek safça”

İzleyenlerin tüylerini diken diken eden sözlerini sürdüren Saymeli, “Elbette ki dünyada insanların katledilmesi kimsenin huzur içinde izleyebileceği bir şey değil. Bu dünyada sistem böyle olduğu müddetçe bizim askerlerimiz, ordularımız, silahlarımız olduğu müddetçe barışın olacağını düşünmek de son derece safça bir yaklaşım. Bu konuyu sabaha kadar konuşup tribünlere oynayıp içimizi rahatlatmış oluruz. Ben böyle düşünmüyorum.” diyerek ağızları açık bıraktı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir çift söz söyleyerek Filistinlilere dayanışma mesajı veremeyen, boykot çağrısı yaparak siyonistlere maddi zarar verilmesi çağrısı yapamayan Defne Samyeli, Sezen Aksu’nun Hz. Adem ve Hz. Havva’ya yönelik hakaretamiz ifadelerine destek açıklaması yapmıştı! Aksu’ya yönelik tepkiler için, “Varsa yoksa yobazlık” diyen Samyeli, o günlerde “tribüne oynamak”tan çekinmiyordu!..

İzleyenler şok oldu... Defne Samyeli'den yıllar sonra korkunç itiraf!
İzleyenler şok oldu... Defne Samyeli'den yıllar sonra korkunç itiraf!

Medya

İzleyenler şok oldu... Defne Samyeli'den yıllar sonra korkunç itiraf!

18 yaşına girer girmez skandal paylaşım! Defne Samyeli'nin kızı "Bebeğim artık yasal" diyerek paylaştı
18 yaşına girer girmez skandal paylaşım! Defne Samyeli'nin kızı "Bebeğim artık yasal" diyerek paylaştı

Gündem

18 yaşına girer girmez skandal paylaşım! Defne Samyeli'nin kızı "Bebeğim artık yasal" diyerek paylaştı

Teşhirci Defne Samyeli'den dindar insanlara hakaret
Teşhirci Defne Samyeli'den dindar insanlara hakaret

Gündem

Teşhirci Defne Samyeli'den dindar insanlara hakaret

Anadan üryan Defne Samyeli mide bulandırdı
Anadan üryan Defne Samyeli mide bulandırdı

Medya

Anadan üryan Defne Samyeli mide bulandırdı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Okur

Nediyo yine bu yaşlı hanım.

cesur

surun gıtsın bu gızlı yahudılerı bu vatandan
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23