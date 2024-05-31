Defne Samyeli’den tepki çeken İsrail çıkışı

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Spikerliği bırakıp şarkıcılık yapmaya çalışan, tribüncü gibi şarkı söylediği için işleri tutmayınca soyunup teşhirciliğe başlayan, yetmez gibi reşit olmayan kızını bile ahlaka mugayir kıyafetlerle sosyal medyada paylaşan, kızı 18 yaşına girince, “Benim bebeğim artık yasal” paylaşımıyla kızının teşhirciliğini meşru göstermeye çalışan Defne Samyeli, mide bulandıran hareketlerine bir yenisini daha ekledi.

2020 senesinde bir röportajında, “Bir insan nasıl iz bırakmadan öldürülür diye araştırmıştım” itirafında bulunarak dinleyenlerin kanını donduran, ardından, “her insanın içinde bir katil olduğunu” iddia eden Defne Samyeli, terör örgütü İsrail’in katliamlarına dair akılalmaz ifadeler kullandı.

“Son derece yüzeysel”

“Magazin Burada” muhabirinin, “Refah'ta bir katliam yaşandı bu konuda ne düşünüyorsunuz?” sorusuna yönelik Samyeli, “Bu sorunun da bu soruya verilen bütün cevapların da tribünlere oynamak olduğunu düşünüyorum” dedi. Şarkıcı, “Bu konu on yıllardır devam eden altında çok farklı dinamiklerin olduğu bir konu” diyerek bugüne dek Filistin’in yanında yer almayan onlarca ünlünün ezbere sözlerini tekrar etti. Aynı zamanda, “Taraflar konusunda haklı haksız demek, siz mikrofonu uzattığınızda iki satır, ‘çocuklar ölmesin, gözyaşları dinsin, savaş olmasın, barış olsun’ demenin son derece yüzeysel, günü kurtarmaya yönelik olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

“Ordularımız oldukça barışın olduğunu düşünmek safça”

İzleyenlerin tüylerini diken diken eden sözlerini sürdüren Saymeli, “Elbette ki dünyada insanların katledilmesi kimsenin huzur içinde izleyebileceği bir şey değil. Bu dünyada sistem böyle olduğu müddetçe bizim askerlerimiz, ordularımız, silahlarımız olduğu müddetçe barışın olacağını düşünmek de son derece safça bir yaklaşım. Bu konuyu sabaha kadar konuşup tribünlere oynayıp içimizi rahatlatmış oluruz. Ben böyle düşünmüyorum.” diyerek ağızları açık bıraktı.

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Bir çift söz söyleyerek Filistinlilere dayanışma mesajı veremeyen, boykot çağrısı yaparak siyonistlere maddi zarar verilmesi çağrısı yapamayan Defne Samyeli, Sezen Aksu’nun Hz. Adem ve Hz. Havva’ya yönelik hakaretamiz ifadelerine destek açıklaması yapmıştı! Aksu’ya yönelik tepkiler için, “Varsa yoksa yobazlık” diyen Samyeli, o günlerde “tribüne oynamak”tan çekinmiyordu!..