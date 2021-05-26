Defne Samyeli'den Sedat Peker'e çok sert tokat!

Firari mafya lideri Sedat Peker'in altı boş açıklamaları, bir mafyadan medet uman zavallı muhalifleri heyecanlandırıyor. Peker bugün bu ispatsız açıklamalarından birisinde soyad belirtmeden 'Defne' adını kullandı. Peker'in paylaştığı, "Daha önce de söylemiştim. Havlamasını bilmeyen it, eve kurt çağırır diye. Hiçbir zaman suçlanmadığım bir olayı böyle gündem yaparsanız öyle bir şey yaparım ki, ben de Defne hanımın evinde kimin kalp krizi geçirdiğini anlatmaya başlarım. Şansınızı zorlamayın!" mesajından sonra akli melekelerini yitirmiş bazı sosyal medya kullanıcıları Defne Samyeli'nin ismini ortaya attı.

Defne Samyeli'den çok sert cevap!

Bir anda adı on binlerce kişi tarafından sosyal medyada paylaşılan Defne Samyeli, Sedat Peker'e insanlık dersi verdi. Samyeli paylaşımında, "Ben o Defne Hanım değilim. Ama görüyorum ki gündemde benmişim gibi bir algı oluşmuş, ya da yaratılmış. Son dönemin en popüler tweetlerinin yazarı Sedat Peker, bunlardan birinde bahsettiği 'Defne Hanım'ın soyadını da bahşederse, başta ben olmak üzere diğer kadın, anne, kız çocuğu Defne'ler durduk yere zan altında kalmaz iftiraya uğramaz." ifadelerini kullandı.

'Umarım Allah katında, bahsettiği ahlakın ailesine imtiyazlı olduğunu düşünmüyordur'

Peker'in ikiyüzlülüğünü gözler önüne seren Defne Samyeli açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Yayınlarında sık sık Allah'a sığınan, karısının anneliğine, kızının gözyaşının kutsallığına, Kur'an'ın iftira ile ilgili hükümlerine ve de 'kul hakkı'na atıfta bulunan Sedat Peker, bu konularla ilgili sadece kendi ve ailesinin Allah katında imtiyazlı olduğunu düşünmüyordur sanırım."



