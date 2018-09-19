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Definecilerin kazdığı çukura düştü!

İstanbul'un Silivri ilçesinde kaçak defineciler tarafından kazılan yaklaşık 20 metrelik çukura düşen dana Silivri itfaiyesinin çalışması sonucu kurtarıldı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 10:49
Definecilerin kazdığı çukura düştü!

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Silivri’nin Küçük Sinekli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Arif Sürekçi, meradan dönen hayvanlarının birinin eksik olduğunu gördü. Komşuları ile birlikte merada arama yapan Sürekçi, dananın defineciler tarafından kazıldığı iddia edilen çukurun içine düştüğünü tespit etti.

Durum Silivri İtfaiyesine bildirilmesinin ardından olay yerine giden ekipler, yaklaşık 20 metre olan kuyuya düşen danayı çıkarmak için yaklaşık 3 saat süren titiz bir çalışma yürüttü.

Kuyuda hareketsiz duran dananın zehirli gazlardan etkilenmemesi için kuyuya oksijen tüpü salan ekip üyelerinden biri beline ip bağlayarak aşağı indi. En uygun ve hayvana zarar vermeyecek biçimde kurtarma aparatları bağlanmasının ardından vinç yardımıyla talihsiz hayvan yukarı çekilerek sahibine teslim edildi.

Duruma tepki gösteren Arif Sürekçi, ”Hayvanlarımızı ahıra getirdiğimizde bir tanesinin eksik olduğunu gördük, aramaya başladık, bu definecilerin kazmış olduğu çukura düştüğünü tespit ettik. Silivri İtfaiye ekipleri sağ olsunlar gelip hayvanımızı kurtardılar. Toprağın üstündeki parayı aramak yerine kolaya kaçıp altında arama çalışıyorlar, bizler 1’i 2 yapmanın derdine düşmüşüz. Bu hayal peşinde koşan insanların yüzünden mağdur oluyoruz. Bu tip insanlara karşı önlemlerin alınmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 10:49
  1. İstanbul
  2. Silivri
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  4. Definecilerin kazdığı çukura düştü
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