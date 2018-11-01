‘Defedin bu sürtüğü’

Müslümanların değerlerine yönelik ahlaksız saldırılara bir yenisi daha eklendi. Marisa Papen adlı sözde manken Ayasofya ve Kapodokya’da Türkiye bayrağını çiğneyip çırılçıplak soyunarak fotoğraf çektirdi. Ahlaksız Papen’in hayvanlar gibi soyunarak kutsallarımızı çiğnediği görüntüler toplumda infiale sebeb oldu.

Önce Ayasofya’yı sonra al bayrağımızı çiğnedi

Edeb, ahlak, haya ve ar gibi insani vasıflardan yoksun Belçikalı manken Marisa Papen, 22 Ekim’den bu yana Türkiye’de korkunç provokasyonlara imza atıyor. Sosyal medya hesabı ve internet sitesi üzerinden hayvan gibi bedenini teşhir eden Marisa Papen, 23 Ekim’de müze olarak kullanılan Ayasofya Camii’nden çıplak fotoğraf paylaştı. Başörtüsü örterek çektirdiği fotoğrafta belden aşağısı anadan üryan şekilde poz veren ahlaksız kadın, skandal görseli paylaşarak büyük tepki topladı. Bir diğer fotoğrafında Papen, Ayasofya Camii’ni gören bir noktadan yine çıplak haldeki görselini paylaştı. Pisliğe İstanbul Boğazı’nda devam eden Papen, üstsüz tekne turu fotoğraflarını teşhir etti.

24 Ekim’de Nevşehir’e giderek Kapadokya’da rezaleti sürdüren Papen, doğal taşlar üzerinde Türkiye bayrağını yerde ezerek fotoğraf çektirdi. Papen, şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış olan al bayrağın üzerinde yatar şekilde yine hayvanî poz verdi. Belçikalı kadın, 26 Ekim’e kadar Türkiye’den görseller yayınladı. Ahlaksız manken için Türkiye’den tepki sesleri yankılandı. Edepsiz Papen’in kutsallarımızı çiğnediği görüntülerle ilgili Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı sert bir açıklama yayınladı. Marisa Papen’in daha önce Kudüs’te de benzer provokasyona imza attığının hatırlatıldığı açıklamada sözde manken için uluslararası soruşturma başlatılması çağrısında bulunuldu.

Başkan Nail Gün: Sürtük hakkında gereken yapılsın

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Nail Gün tarafından yapılan açıklamada, “İstanbulumuzun fetih nişanesi olan Ayasofyamızda Belçika uyruklu sözde manken Marisa Papen denilen sürtüğün çıplak poz vermesi ve şehit kanlarımızla sulanmış Ay yıldızlı bayrağımıza yapılan şerefsizliği şiddetle kınıyoruz. Sözde manken bozuntusu geçmiş yıllarda Filistin’in başkenti Kudüs’te ve Mısır’da aynı iğrençlikleri yapmış ve bundan dolayı tutuklanmıştır. Tutuklama daha sonra para cezasına dönüştürülmüş, söz konusu kişi farklı ülkelerde iğrençliklerine devam etmiştir. Alperen Ocakları olarak ülkemizde yaptığı iğrençliklerle mirasımıza ve şehitlerimize büyük bir saygısızlık içinde bulunan sözde manken için uluslararası soruşturma açılmasını talep ediyor, gereğinin yapılmasını talep ediyoruz” denildi.

Savcılığa suç duyuruları

Rezalete tepkiler dinmedi.Yavuz Sultan Selim Gençlik Derneği ve tarihçi yazar Hasret Yıldırım, Papen’in Türkiye’den deport edilmesi ya da tutuklanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Papen’in bir açıklamasında Türkiye’deki söz konusu fotoğrafları çektirmek için yetkililere rüşvet verdiği itirafına değinilen suç duyurusunda, “Alenen mukaddes kıymetlerimizle alay eden, mukaddesatımıza saldıran kişi/kişiler ile bu kişilerden rüşvet alarak suça ortak olanların cezalandırılmasını talep ederiz” sözleri yer aldı.

Yıldırım: İşgal döneminde bile yapılamamıştı

Çağlayan Adliyesi önünde Hasret Yıldırım tarafından yapılan basın açıklamasında ise, “Marisa Papen isimli aşûfte kadın, fethin sembolü Ayasofya Camii’nde çarşaflı kıyafet giyip cinsel organını gösterir şekilde fotoğraf çektirmiştir. Aynı şahıs Kapadokya’da çektirdiği fotoğraflarda, şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış Türk Bayrağını ayaklar altına alarak bir paspas misali kullanmıştır. Ne yazık ki, bu rezillikler işgâl döneminde dahi, bu topraklarda alenen ve bu kadar rahat yapılmamıştır. Bu iğrençliklerle mirasımıza ve şehitlerimize büyük bir edepsizlik ve hürmetsizlik içinde bulunan, yaptığı tahrikler ile insanları galeyana sürükleyen sözde manken için kamu davası ve uluslararası soruşturma açılmasını, rüşvet alarak bu ahlaksızlıklara göz yuman hainlerin de cezalandırılmasını talep ediyor, gereğinin yapılmasını arz ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Armağan: Namaz yasak soyunmak serbest mi?

Ahlaksız provokasyona kayıtsız kalmayan tarihçi Mustafa Armağan da skandala tepki gösterdi. Yetkililerin suskunluğuna dikkat çeken tarihçi Armağan, “Ayasofya’da namaz kılmak yasak ama çırılçıplak resim çektirmek serbest mi?” dedi.