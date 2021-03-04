Defalarca Tv 5'e çıkmıştı: Levent Gültekin'den merhum Erbakan Hoca hakkında haddi aşan ifadeler!

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Defalarca Saadet Partisi'nin televizyon kanalı TV 5'e konuk edilen Levent Gültekin, merhum Necmettin Erbakan Hoca hakkında küstahca ifadeler kullandı.

'Ümmet kavramını millet kavramının önüne koydu'

Merhum Hoca'yı 'din istismarcılığı'yla suçlayacak kadar haddi aşan Gültekin, "Erbakan bu ülkede, gericilerle mücadele ediyoruz diyerek dindarlara hayatı zehir edenlere karşı, o dindarların hakkını koruyoruz bahanesini kullanarak yaptığı din istismarı siyaseti ile milyonların zihnini mahfetti. İnsanları Laiklik karşıtı yaptı. Milyonlarca insanın demokrasi ile barışmasının önüne geçti. Milyonlarca insanın din üzerinden biz ve onlar diye ayrılmasını gerçekleştirdi. Ümmet kavramını getirip millet, vatandaş kavramının önüne koydu. Bunlar ülkeyi mahfetti." dedi.