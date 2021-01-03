Deepfake nasıl yapılıyor? Deepfake programı nasıl kullanılır?

Deepfake teknolojisi, herhangi bir insanı aslında hiç bulunmadıkları video veya fotoğrafa, gerçek ile ayırt edilemeyecek şekilde yerleştirilmesi yöntemidir. Deepfake ismi 2017 senesinde Reddit sitesinde r/deepfakes takma adlı bir kullanıcıdan ilham alınarak verildi. Kısaca Deepfake, sosyal medyada bir fotoğraf paylaşmış ya da fotoğrafı ortaya atılan herhangi birinin yüzü başka birinin yüzüne monte edilmesidir.

Ziraat Bankası “Deep Fake” teknolojisinden de yararlanarak Kemal Sunal’ı reklamda oynattı. Kemal Sunal’ın yer aldığı yeni Ziraat Bankası reklamı internette en çok konuşulan konular arasına girdi. Ziraat Bankası, 2021 yılı için hazırladığı #SenHepGülümse başlıklı reklam filminde Kemal Sunalı oynattı.

Deepfake programı ile video nasıl hazırlanır?

Ziraat Bankası'nın Kemal Sunal reklamından sonra deepfake nasıl yapılır? sorusu da sorulmaya başlandı. Deepfake video yapay zeka teknolojisi kullanılarak yapılan bir uygulamadır. Üretken çekişmeli ağ (GAN) adı verilen bir teknik kullanmaktadır. GAN, sinir ağları adı verilen makine öğrenimi dalının bir parçasıdır. Bu ağlar insan beyninin nöronal süreçlerini taklit etmek için tasarlanmıştır. Deepfake üretimi için kullanılan GAN’da, gerçekçi bir çıktı üretmek için birbirine karşı iki sinir ağı çekilmektedir. Bunu yapmanın amacı, yüzün ayrıntılarının mümkün olduğunca gerçek görünmesi mümkün kılmaktır. Hangi görüntünün sahte hangisinin gerçek olduğunu tespit etmek için jeneratör tarafından oluşturulmuş sahte görüntü, veri grubundaki orijinal görüntülerle kıyaslanmaktadır. Bu sonuçlara dayanarak, jeneratör görüntü üretme parametresini değiştirmektedir. Bu döngü, diskriminatör, oluşturulan bir görüntünün sahte olduğunu tespit edene kadar devam etmektedir, bu da daha sonra nihai çıktıda kullanılmaktadır. Deepfake, kötü amaçlı kullanıldığında insanları başını fena ağrıtmaktadır.

Deepfake ile ses nasıl değiştirilir?

Deepfake programı ile kişilerin sesleri de değiştirilebilmekte.Bir kişinin sesini aynı kolaylıkla klonlayabilmektedirler. Gereken tek şey, sesi taklit edilmesi gereken bir kişinin ses kaydının bir veri setidir. Deepfake algoritmaları bu veri kümesinden öğrenecek ve hedeflenen bir kişinin konuşmasını geliştirecek şekilde güçlendirmektedir. Ticari yazılım piyasada Lyrebird ve Deep Voice, burada AI sese ve tonlamaya alışmadan önce sadece birkaç cümle konuşulması gerekmektedir. Kişi kendini daha fazla sesle besledikçe, bu yazılım sesi klonlayacak kadar güçlü hale gelmektedir. Ses örneklerinin veri kümesini besledikten sonra, sadece bir cümle veya bir paragraf vermek gerekmektedir ve bu deepfake yazılımı metni kişinin sesiyle söylemesini sağlamaktadır.