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Dedesinin yaptığı oklarla başladığı sporda zirveyi hedefliyor

- Okçuluk Dünya Kupası'nın 4. ayak yarışmalarında makaralı yay kategorisinde altın madalya elde eden milli sporcu Evren Çağıran, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası Finalleri'nde de aynı başarıyı hedefliyor- Evren Çağıran:"Küçükken dedem ağaçtan ok yapardı, biz de heves eder atmaya çalışırdık. O zamandan beri okçuluğu bırakmamak için elimden geleni yapıyorum"

28 Temmuz 2019 Pazar 11:54
Dedesinin yaptığı oklarla başladığı sporda zirveyi hedefliyor


ÇANKIRI (AA) - MUHAMMED KAYGIN - Almanya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nın 4. ayak yarışmalarında makaralı yay kategorisinde altın madalyanın sahibi olan milli sporcu Evren Çağıran, Rusya'da gerçekleştirilecek Dünya Kupası Finalleri'nde de zirveyi hedefliyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 1-7 Temmuz'da düzenlenen 4. ayak yarışmalarından altın madalyayla dönen Evren Çağıran, yeni madalyalar kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Başarılı sporcu, eylül ayında Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenecek ve dünyanın en iyi 8 sporcusunun katılacağı finallere Çankırı'nın Eldivan ilçesinde hazırlanıyor.

Evren Çağıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2006'da ortaokula giderken okçuluk seçmeleri sonucu bu spora başladığını söyledi.

Yaklaşık 13 yıldır okçulukla uğraştığını ve 6 senedir milli takımda yer aldığını belirten 26 yaşındaki sporcu, "Küçükken dedem ağaçtan ok yapardı, biz de heves eder atmaya çalışırdık. O zamandan beri okçuluğu bırakmamak için elimden geleni yapıyorum." diye konuştu.

Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Evren Çağıran, "Üniversiteyi milli takıma girmek için bırakmıştım. Daha sonra Antalya'da yarışmalara hazırlanmaya gittim. Altı aylık bir çalışmanın sonucunda milli takıma seçildim. 2016'da tekrar okuluma döndüm ve okulumu bitirdim. Daha sonra 2016 Dünya Kupası'nın 3. ayağında şampiyon oldum. İyi bir sezon geçirdim ve kendime sürekli hedefler koydum. 2019'da tekrar bu şampiyonluğu yaşadım. Gururluyum. Okçuluk bana çok şey kattı." ifadelerini kullandı.


- "Dünyaya karşı bakış açım değişti"


Milli takıma seçilmesi sonucu hayatında büyük değişiklikler yaşadığını anlatan Evren Çağıran, şunları dile getirdi:

"Yaşadığım ilçe, çok küçük bir yer. Buradan dünyaya açılmak gerçekten herkese nasip olmayacak bir şey. Çok fazla ülke gezdim, insanlar tanıdım ve farklı kültürler gördüm. Benim dünyaya karşı bakış açımı değiştirdi. Böyle bir şey olacağını kimse tahmin edemezdi, ben bile bu seviyeye geleceğimi tahmin edemezdim."

Evren Çağıran, eylül ayında Moskova'da düzenlenecek Dünya Kupası Finalleri'ne yoğun bir şekilde hazırlandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Orada tekrardan dünyanın en iyi 8 sporcusunun arasında şampiyon olmak istiyorum. Tabii bu hedeften sonra kendime yeni hedefler belirleyeceğim. Başarımın sırrı inanmak ve çok çalışmak diyebilirim. En büyük gurur da İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletmektir. Bunu bütün sporcularımız çok istiyor. Bayrağımızı daima en yukarıda tutmak ve İstiklal Marşı'mızı dinletmek görevimiz. Hepimiz bunu çok istiyoruz."

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 11:54
  1. çankırı
  2. Dünya Kupası
  3. Eldivan
  4. Evren Çağıran
  5. okçuluk

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