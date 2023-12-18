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Gündem Dedeman Otel’in beceriksizliğini Fatih Altaylı savunmaya kalktı
Gündem

Dedeman Otel’in beceriksizliğini Fatih Altaylı savunmaya kalktı

Yeniakit Publisher
2023-12-18 18:44:00 -
Dedeman Otel’in beceriksizliğini Fatih Altaylı savunmaya kalktı

Ortalıkta 'gazeteciyim' diye dolanan Fatih Altaylı, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ve ailesini mağdur eden Dedeman Otel’in beceriksizliğini savunmaya kalkıştı.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ve ailesi, Şeb-i Arus günü gittikleri Konya'daki Dedeman Otel'de mağdur edildi.

Skandal sonrası yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“'Geleneksel Dedeman Misafirperverliği' sloganı ve ilkesi ile hizmet veren Dedeman Otel zincirinin Konya Otelinde maalesef 17.12.2023 tarihinde hiç de hoş olmayan ve büyük üzüntü duyduğumuz bir hadise vuku bulmuştur...

Önceden oda rezervasyonu yapıldığı ve konaklamayla beraber varış ile ilgili tüm detayları bildirildiği halde Rektörümüz Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ve ailesi sabahın erken saatlerinden akşam 17:00'ye kadar bekletilerek mağdur edilmiştir. Ancak akşam saatlerinde ‘geçici oda’ verilebilmiştir.

Bu durumu Konya'nın en yoğun günü açıklaması ile geçiştirmek ise kabul edilemez bir açıklamadır... Profesyonelce hizmet veren marka otellerin başarısı ve misafir ağırlama farkları zaten bu tür yoğun ve dolu zamanlardaki planlama ve maharetleri ile belli olur...
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Dedeman Konya Otelinin sahibinden ve Genel Müdürlüğünden kuru bir özürden ziyade misafir memnuniyeti çerçevesinde tedbir almalarını ve bu hatayı Rektörümüz nezdinde telafi edecek bir tutum sergilemelerini beklediğimizi duyururuz...”

Dedeman Otel’in beceriksizliğini ortalıkta 'gazeteciyim' diye dolanan Fatih Altaylı, savunmaya kalkıştı.

Mağdur edileni değil de mağdur edeni savunmaktan utanmayan Altaylı, "Bir rektör kendini bu kadar küçültmez diye düşünmüştüm, yanılmışım" safsatasında bulundu.

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