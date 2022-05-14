Dedeman Holding'de miras kavgasıyla ortalık karıştı!

Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman’ın vefat etmesinin ardından holdingin başına geçen oğlu Rıfat Dedeman ile üvey annesi Sevda Dedeman mahkemelik oldu. Rıfat Dedeman’ın hisse devri için baskı yaptığını öne süren Sevda Dedeman, korunma talep etti.

2008 yılında dünyaevine giren iş insanı Murat Dedeman ve Sevda Dedeman, evlendikten sonra Ortaköy bölgesinde lüks bir sitede oturmaya devam etti. Murat Dedeman geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi’nde 25 Temmuz 2019’da vefat etti. Murat Dedeman’ın vefatının ardından Dedeman Holding’in yönetim kurulu başkanlığına ilk eşinden olan oğlu Rıfat Dedeman geçti.

VASİYETNAME BIRAKMIŞ

Öğrenilenlere göre vefat etmeden bir yıl önce kendi el yazısıyla vasiyetname bırakan merhum Murat Dedeman, esasen kendisine ait ancak tapuda oğlu Rıfat Dedeman adına kayıtlı olan Ortaköy’deki sitenin tapusunu alamadığını belirterek, eşi Sevda Dedeman’ın bu sitede ömür boyu oturmasını oğlu Rıfat Dedeman’dan istedi.

ÜVEY ANNEYE BASKI

İddialara göre Rıfat Dedeman, vasiyetname yerine getirilmeden, babasından kalan Dedeman Holding'de bulunan hisseleri kendi ve kız kardeşine bölünmesi için üvey annesi Sevda Dedeman'a baskı yaptı.

EVİNİN ELEKTRİĞİ VE SUYUNU KESTİRDİ

Psikolojik şiddet gördüğünü iddia eden Sevda Dedeman boyun eğmeyerek psikolojik ve ekonomik korunma uygulaması başlattı. İddiaya göre Sevda Dedeman’a oturduğu Ortaköy’deki siteyi boşaltması için ihtarname gönderen Rıfat Dedeman, evin elektrik, su ve doğalgaz aboneliğini feshederek üvey annesini susuz, elektriksiz ve doğalgazsız bıraktı.