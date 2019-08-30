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Dedektör köpekler AŞTİ’yi didik didik etti

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü eğitim öğretim döneminin başlayacak olması ve tatil dönüşlerinin yoğunluğu sebebiyle, Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) denetimlerini artırdı.

30 Ağustos 2019 Cuma 10:04
Dedektör köpekler AŞTİ’yi didik didik etti

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü eğitim öğretim döneminin başlayacak olması ve tatil dönüşlerinin yoğunluğu sebebiyle, Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) denetimlerini artırdı.


Başkentte yeni eğitim öğretim yılına az bir süre kala ve tatilcilerin dönemeye başladığı şu sıralarda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü AŞTİ’de güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkardı. “Güvenli Terminal” konulu icra edilen denetimlerde Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ile BUGSAŞ Güvenlik Müdürlüğü görevlileri otobüslerde aramalar gerçekleştirdi. Terminale gelen yolcu otobüslerinde, emanet depolarında tarama yapıldı. Şüpheli şahıslar ve paketler üzerinde de dedektör köpekler vasıtasıyla önleyici asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.


Son zamanlarda yurda kaçak yollarla giren göçmenlerin belirli noktalardan yolcu otobüsleri kullanarak dikkat çekmemeye çalıştıkları bilgisine ulaşıldı. Bu sebeple AŞTİ’de yazıhanesi bulunan tüm firmalara bu konuya ilişkin tebligat yapıldı. Bu tarz taşıma içerisinde bulunanlara yasal işlem yapılacağı belirtildi. Yapılan güvenlik uygulamaları vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise AŞTİ’de halkın huzur, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla asayiş ve güvenlik uygulamalarının devam edileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 10:04
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