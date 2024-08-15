  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Beyaz Saray'dan Gazze ve Hamas açıklaması: Yarın önemli bir gün olacak

Gürcistan Türkiye'ye karşı hamlesinde maalesef başarılı oldu! İşte bu kötü haber

Kassam iğne deliğinden füze geçirip siyonistleri perişan etti

Elon Musk bile yapamamıştı! Selçuk Bayraktar'dan Türkiye'yi sallayacak Hyperloop teknolojisi çıkışı

Katil İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı

Ünlü yağ devi o ilimizden peş peşe arazi toplamaya başladı! Arazilerde yapacakları iş herkesi şaşırttı

Bakan Güler'den F-16 görüşmesi açıklaması

THY'den bilet dileniyorlardı! Dünyanın en zengin voleybolcuları listesinde 2 Türk bulunuyor

Yunanistan Genelkurmayından Türk askerine kahpelik! Bayrağımızı böyle kırptılar

'Türkler soykırım yaptı' diyen Fransız dernekten Ekrem'e plaket
Yerel Dede torununu bıçakladı
Yerel

Dede torununu bıçakladı

Yeniakit Publisher
2024-08-15 11:46:00 -
Dede torununu bıçakladı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 74 yaşındaki dede, tartıştığı 25 yaşındaki torununu karnından bıçakladı.

Olay, gece saat 02.30 sıralarında Küçücek İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.T. (25) ile dedesi H.K. (74) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Tartışma esnasında dede, torununu karın bölgesinden bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı M.A.T., Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan M.A.T., daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, gözaltına alınan dede H.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Yine şişede durduğu gibi durmadı! Alkol alan şahıs arkadaşını bıçakladı
Yine şişede durduğu gibi durmadı! Alkol alan şahıs arkadaşını bıçakladı

Yerel

Yine şişede durduğu gibi durmadı! Alkol alan şahıs arkadaşını bıçakladı

O şehirde feci olay! Kendini kalbinden bıçakladı
O şehirde feci olay! Kendini kalbinden bıçakladı

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

O şehirde feci olay! Kendini kalbinden bıçakladı

Fındık bahçesi yüzünden yengesini bıçakladı
Fındık bahçesi yüzünden yengesini bıçakladı

Yerel

Fındık bahçesi yüzünden yengesini bıçakladı

Bursa’da kan donduran olay kamerada! Yolun ortasında akrabasını bıçakladı
Bursa’da kan donduran olay kamerada! Yolun ortasında akrabasını bıçakladı

Yerel

Bursa’da kan donduran olay kamerada! Yolun ortasında akrabasını bıçakladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23