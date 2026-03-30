Debisi yükselen dere geçit vermedi! Şırnak’ta öğrencileri traktör taşıdı
Şırnak’ın Silopi ilçesinde şiddetli yağış sonrası debisi yükselen Besta Deresi, öğrencilerin geçişini zorlaştırdı. Kumçatı beldesinde dereden geçemeyen öğrenciler, bir köylünün traktörüyle karşı kıyıya taşındı.
Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Kumçatı beldesinde, yağışla birlikte debisi yükselen Besta Deresi öğrencilerin yolunu kapattı.
Kumçatı beldesinde yağış sonrası debisi yükselen Besta Deresi'nden geçemeyen öğrenciler, bir köylünün traktörü ile karşı kıyıya taşındı. Öğrenciler, traktörün römorkuna binerek dereyi geçti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.