DEAŞ’tan gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs adliyede
Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonla gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi.29 Ağustos 2019 Perşembe 16:27
Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonla gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen yabancı uyruklu M.K.K.K.’yi gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan M.K.K.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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