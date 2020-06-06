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Aktüel

DEAŞ’ın sözde savaşçı olarak yetiştirdiği terörist tutuklandı

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda örgüt tarafından beyni yıkanan ve sözde cihat ilan edilen bölgelere savaşçı olarak gönderilmek istendiği iddia edilen bir kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 10:07:41 -
DEAŞ’ın sözde savaşçı olarak yetiştirdiği terörist tutuklandı

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda örgüt tarafından beyni yıkanan ve sözde cihat ilan edilen bölgelere savaşçı olarak gönderilmek istendiği iddia edilen bir kişi tutuklandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi’nde terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, örgüt tarafından beyni yıkanan ve sözde cihat ilan edilen bölgelere savaşçı olarak gönderilmek istendiği öne sürülen 23 yaşındaki S.K. yakalandı.


Yakalanan şahsın evinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve kitap ele geçirildi. Örgütün verdiği sözde ders ve sohbet toplantılarına da katıldığı belirlenen S.K.’nın Türkiye’yi ‘tağut’ olarak gördüğü öne sürüldü.


Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen S.K., çıkarıldığı mahkemece ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan tutuklandı.

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