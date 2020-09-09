Deaş’ın sözde Diyarbakır emiri tutuklandı
Hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan arama kaydı ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu Nihat Turan, Kayapınar ilçesinde bir işyerine dün düzenlenen operasyonla yakalandı.
Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda ise Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere eşzamanlı düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 6 şüpheli yakalandı. Zanlılar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü. Şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyallere de el konuldu.