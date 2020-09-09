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Gündem Deaş’ın sözde Diyarbakır emiri tutuklandı
Gündem

Deaş’ın sözde Diyarbakır emiri tutuklandı

Hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan arama kaydı ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu Nihat Turan, Kayapınar ilçesinde bir işyerine dün düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 12:32:00 -
Deaş’ın sözde Diyarbakır emiri tutuklandı

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda ise Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere eşzamanlı düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 6 şüpheli yakalandı. Zanlılar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü. Şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyallere de el konuldu.

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