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Gündem DEAŞ’ın çocukları Kandil’de eğitiliyor
Gündem

DEAŞ’ın çocukları Kandil’de eğitiliyor

Yeniakit Publisher
2024-07-27 08:57:00 -
DEAŞ’ın çocukları Kandil’de eğitiliyor

Türkiye’nin Kuzey Irak’ta PKK’ya yönelik aralıksız sürdürdüğü operasyonlar, Suriye’deki teröristleri korkuttu.

Operasyonların Suriye’deki örgüt kamplarını içine alacak şekilde genişlemesinden korkan PKK, DEAŞ kartını sahaya sürdü. Hapishanelerdeki 1500’den fazla DEAŞ’lıyı serbest bırakan PKK, ‘Türkiye’nin olası bir müdahalesi DEAŞ’ı güçlendirir’ yaygarası çıkarmaya başladı. DEAŞ’lı teröristlerin serbest bırakılması üzerine Irak ordusu, Suriye sınırındaki birliklere tedbir alınması yönünde emir gönderdi.

 

KAMPLARDA EĞİTİYOR

Türkiye’nin operasyonlarıyla çok sayıda teröristini kaybeden PKK’nın DEAŞ’lıların çocuklarını örgüt için yetiştirdiği de ortaya çıktı. PKK’nın Suriye’de etkisiz hale getirilen DEAŞ’lı teröristlerin çocukları için 2021 yılında Haseke’de özel rehabilitasyon merkezi adıyla bir kamp oluşturduğu ve çocuklara ideolojik eğitimler vererek örgüte katılmalarını sağladığı belirlendi. Kampta sözde eğitimden geçen çocukların bir süre sonra sözde askeri ve gerilla eğitimi almak için Kuzey Irak’ta bulunan örgütün sözde yönetim merkezi olan Kandil’e gönderdiği de ortaya çıktı. DEAŞ’ın çocuklarının Türkiye’nin olası Kuzey Irak harekatında PKK saflarında faaliyet göstermek için silah ve mühimmatlarla donatıldığı da öğrenildi.

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Yorumlar

Hamdi

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